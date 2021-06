Önkéntesek hete, idén cseppet megkurtítva

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Immár 16 éve rendezik meg a nyár kezdetekor az önkéntesek hetét a Jószolgálati Otthon munkatársai. A jövő heti egész hetes rendezvénysorozatot két dolog is beárnyékolja idén.

A napokban eltávozott életének 70. évében Nics Éva, a a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke, másrészt idén is elmarad a járványhelyzet miatt a zárórendezvény, a Jószoli Gála. Hosszú évek óta a visszatérő önkéntesek teszik ezt a hetet felejthetetlenné az ellátottak számára, azonban idén csak a nappali ellátásban gondozottak élvezhetik a felhőtlen pillanatokat a Liget közben, a Bercsényi utcai bentlakásos otthonba egyelőre még nem mehetnek be mások.

Az önkéntesek hete ez évi programja a következő: június 14., hétfő: 9 órától kézműveskedés Nagy Viktóriával, a Kreatív Studió tulajdonosával, június 15., kedd: 9 órától Jankó, vagyis ifj. Horváth János, a Csillag születik-sorozatának egykori énekese ad műsort, majd 13 órától Havel Gábor fotói tekinthetők meg; június 16., szerda: Duna-parti parti a Dunaújvárosi Elektromos Sportkör Egyesület szabadidőparkjában (Szabó Mónika felajánlása), ahol Suplicz Mihály mesél majd és Horváth János Dagi barátaival, vagyis a Gipsy Kings Experience formációval lép majd fel. Június 17-én, csütörtökön a Spartan Cheerleading Sportegyesület és a Duna Dog Center Kutyaiskola Terápiás kutyusai lettek volna a vendégek, ám ezen a napon temetik Nics Évát, ezért kegyeleti okokból ez a nap kimarad a sorozatból. Június 18-án, pénteken, reggel 9-től ifj. Pálfalvi János mesél, majd 13 órától jön a várva várt zumba Délczeg Zsófiával.

Természetesen a két kieső fellépő később pótolja önkéntes felajánlását, a Duna Dog Center június 24-én, csütörtökön, 13 órakor látogat el hozzájuk, a Spartan pedig június 25-én, pénteken, 9 órakor lép fel a Dunaújvárosi Egyetem által szervezett esélyegyenlőségi napon.

A közelmúltban 11 civil szervezet kezdeményezte, hogy 2021 legyen az önkéntesség magyarországi éve. Ezzel a javaslattal Magyarország Kormánya is egyetértett. A kezdeményezéshez további civil szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások is csatlakoztak, a többi között a Jószolgálati Otthon Közalapítvány is jelezte szándékát, hogy az önkéntesek hete-rendezvénysorozattal ők is csatlakoznának az országos akcióhoz.