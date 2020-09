Olvasóink tartanak a megfertőződéstől

A koronavírus második hulláma erőteljesebben csapott le szűkebb térségünkre, de igaz ez az egész országra is.

Sokkoló hírként értesülhettünk arról, hogy az erős szervezetű jégkorongosokat is megfertőzte a járvány. Tizenöt hokisról derült ki, hogy koronavírusos és az edzők közül is többen pozitívak lettek. Egyre több helyen vezettek be biztonsági intézkedéseket a vírus terjedésének megfékezésére. Mint tudjuk a Volán és a MÁV is bekeményít, szeptember 15-től szigorúbban veszik a maszk használatát a járataikon.

Környezetünkben is egyre több esetet hallunk.

A koronavírus.gov.hu oldal szerint jelenleg hatósági házi karanténban több mint 26 ezer ember van, de a fertőzöttek száma is meghaladja a 8 ezret.

Kíváncsiak voltunk, hogy a vírus aktív jelenléte miatt az olvasóink félnek-e a megbetegedéstől. Természetesen a szavazásunk nem reprezentatív, de jól mutatja, miként vélekednek a duol.hu látogatói. Az alábbi kördiagram százalékos értékekben mutatja a válaszokat.

A szavazatokat tekintve jól látható, hogy a megkérdezettek 74 százaléka tart a vírustól, a maradék 26 pedig nem. 39 százalék úgy gondolja, hogy az emberek felelőtlenek, ezért tartani kell a vírustól, másik 35 százálék viszont csupán tart a megbetegedéstől, de nem fél a vírustól. Olvasóink 13 százaléka betartja az ajánlásokat ezért nem fél, hogy beteg lesz és szintén 13 százalék gondolja úgy, hogy ez csak egy humbug, nem is létezik a vírus. Viccesen össze is kötöttük a választ a konteo hívők másik nézetével, miszerint lapos a föld.

Bár szerencsére kevés ember gondolja úgy, hogy a koronavírus csak egy kitalált, nemlétező dolog, mégis a védekezésben lazult a kezdeti fegyelem. Egyre több embert látunk a maszkot az álla-, vagy az orra alatt hordani. Pedig a megelőzés most is épp olyan fontos, mint a kezdetekkor, a gyarkori kézmosás, fertőtlenítés és a maszk használtával nagy eséllyel tudjuk megóvni magunkat, szeretteinket és a környezetünket.