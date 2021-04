Olvasóink nagy része szerint szükséges a maszk

Egyre több embert látni az utcán maszk nélkül. Mit szól ehhez? – kérdeztük olvasóinkat.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

A koronavírus-fertőzés nem látott méreteket ölt. A brit mutáns miatt egyre többen fertőződnek meg, és sajnos többen kerülnek kórházba, lélegeztetőgépre is. A halálozások száma is aggodalomra ad okot. Nagyon óvatosnak kell lennünk. A koronavírus megelőzéséhez három egyszerű ajánlást fogalmaztak meg az orvosok. A higiénés tanácsok és a távolságtartás mellett a maszk használatát. Ez utóbbit törvényben is szabályozták. Otthonunkon kívül, utcán, tereken, üzletekben is hordanunk kell. Valljuk be, nem túl komfortos viselet. A tavasz és a kellemes idő miatt egyre szabadabbnak érezzük magunkat. Több embert látni az utcán és a Duna-parton is. A szabadságunkat korlátozza a maszkhasználat, ezért egyre többen nem hordják, vagy csak az álluk alatt viselik a maszkot. Olvasóinkat arról kérdeztük, hogy mit gondolnak erről.

Szerencsére olvasóink nagy része, hatvankét százaléka úgy gondolja, hogy a maszkot viselni kell. Ők azok a polgárok, akik betartják az utasításokat, így megvédik magukat és másokat is a fertőződéstől. Ez az érték két válasz között úgy oszlik meg, hogy huszonnégy százalék ugyan zavaró viseletnek tartja a maszkot, de hordja rendesen. Óriási felelőtlenségnek tartják a választ adó olvasóink azt, ha valaki nem hord szájat és orrot eltakaró maszkot. Ők harmincnyolc százalékot képviselnek. A válaszadók harmadik része rugalmasabban kezeli a szabályokat. Ők úgy gondolják, ha nincs a környezetünkben senki, akkor nem kell hordani a maszkot. Harmincöt százaléknyian vannak. Egy picike, de annál reménytelibb a válaszok három százaléka. Olvasóink úgy gondolják, hogy már csak egy kicsit kell kibírnunk.

A védekezés negyedik fontos eleme az oltás. Mire írásunk megjelenik, már elértük a két és fél millió beoltottat. Ez pedig reményt ad arra, hogy a korlátozások csökkenjenek.