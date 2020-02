Olajszennyeződés a Dunán – a napokban ideér

Hatalmas, több kilométer hosszúságú olajfolt látható a Dunán a Petőfi híd környékén, a folyam pesti oldalán (szemtanúk beszámolója alapján az olajcsík a bal parton is folyamatos).

A szennyezés kedden jelent meg a főváros térségében, vagyis 12 nap alatt ér(hetet)t el Bécs térségétől a magyar fővárosig. Néhány nap múlva Dunaújváros partjainál is megjelenhet. A Magyar Távirati Iroda január 16-án számolt be arról, hogy a nagy kiterjedésű olajszennyezés miatt leállították a dunai hajóforgalmat Bécsnél az osztrák hatóságok. A mintegy 30 kilométer hosszú olajfoltot január 15-én reggel észlelték az osztrák fővárostól északra található Korneuburg és a délre fekvő Schwechat között. A hajóforgalmat Greifenstein és a freudenaui vízerőmű között szüneteltették. A rendőrség emellett lezáratott a Duna mentén minden ivóvízkutat Bécs térségében. „Egyelőre nem tudni, ki vagy mi okozhatta ezt. A vizsgálat még tart” – idézte a Der Standard című lap a rend­őrséget. A történtek kivizsgálásába a tűzoltóságot is bevonták, valamint búvárokat és hajókat is bevetettek.

– Reggel kilenc órakor riasztottak minket – mondta a tűzoltóság egyik szóvivője. Egyik első intézkedésként úszógátat létesítettek az olaj felfogására a bécsi Északi-hídnál horgonyzó iskolahajónál.

Másnap, január 16-án kora délutánra sikerült körülhatárolniuk és megszüntetniük az osztrák hatóságoknak a Dunán Bécs magasságában úszó, mintegy 30 kilométeres olajfoltot – mondta az InfoRádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A Nemzetközi Dunavédelmi Bizottság, az ICPDR protokollja szerint erről mind a szlovák, mind a magyar vízügyi hatóságokat tájékoztatták az osztrákok. Közölte azt is, hogy a Duna magyarországi szakaszán nem rendelnek el védelmi készültséget.

A Petőfi híd környékén látható olajfoltok nagy valószínűséggel az osztrák olajszennyezés következményeként sodródtak le a part mentén. Nem kizárt, hogy városunknál is látható lesz majd a víz felületét beborító, szivárványosan lebegő olajhártya.

Mindeközben a múlt héten több hír is megjelent az olajfoltok eredetét illetően. Számtalan cikk találgatta a szennyezés forrását, az internetes közösségi felületeken rengeteg bejegyzés, megosztás hívta fel erre a figyelmet. Egyesek egy, a helyszíntől alig pár száz méternyire lévő budapesti hajóüzemanyag-állomást gyanítottak a szennyezés hátterében, amíg ki nem derült, hogy följebb, a Margitsziget környékén is olajos a part menti víz. A Budapesti Rendőr-főkapitányságra érkezett feljelentés nyomán indított vizsgálat kiderítette, hogy „durván 2 kilométer hosszú és 50 centi széles úszó olajsávot találtak, aminek azonban utánpótlása nincs, ezért a szennyeződés eredetét nem lehetett megállapítani.”

A szóban forgó budapesti szakaszon – a Margit hídtól a Petőfi hídig húzódó folyóparti részen – egyébként több, Dunába torkolló patak, szenny­vízbefolyó van, valamint egy nagyobb kishajókikötő, egy szállodahajó, s rendszeresen kötnek ki uszályok, tehát jó sok potenciális forrás jöhet szóba.

A Duna vízfelületén ringatózó szivárványos foltok szempontjából persze mellékes annak forrása.

Csak a természet… csak a folyónk… csak a vizünk…