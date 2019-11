Ők a legelbűvölőbb mosolyú gyerkőcök

Október 21-én indult a játék első része, erre vártuk a legelbűvölőbb, leghuncutabb, legszebb mosolygós arcocskákat megörökítő fotókat. Az online szavazás november 8-án, délben zárult, a játék időszaka alatt pedig nem kevesebb, mint 152 nevezés érkezett két korcsoportban. A szülők 0 és 3, valamint 4 és 7 év közötti kategóriákban nevezhették gyermekeiket, az ismerősöknek, családtagoknak és azoknak, akiket levettek a lábukról a mosolygós apróságok csak annyi volt a dolguk, hogy szavazatukkal segítsék a kis versenyzőket a győzelemhez.

A 0-3 korcsoportban első helyen Illés Emilián, a másodikon Tatár Kincső, a harmadikon pedig Király Debóra Bettina végzett. A 4-7 évesek között a képzeletbeli arany Palló Milán József nyakába került, ezüst­érmes lett Szabó-Papp Noé, a virtuális bronzot pedig ­Antal Dorka kaphatta meg. A gyerekek a Libri kínálatából összeállított mesekönyv-csomagot kaptak, és szerkesztőségünk egy kis csokoládéval is kedveskedett nekik.

A versenynek azonban ezzel még nincs vége, az online fordulót a nyomtatott lapban zajló megmérettetés követi. Az internetes szavazás alkalmával kategóriánként legtöbb voksot kapott 30 gyermek képe hétfőtől hármasával megjelenik a Dunaújvárosi Hírlapban egy-egy szavazószelvényen, olvasóink már találkozhattak is az első mosolyokkal e heti lapszámainkban. A szelvények kitöltésével és beküldésével ismét szavazhatnak a számukra legkedvesebb mosolyú gyermekre, természetesen további értékes nyereményekért.

Igaz, ha egy gyerek mosolyog, az már önmagában is gyönyörű…

Igazi egyéniségek a mosolybajnokok

Bár még alig bújtak ki a földből, valamennyi nyertes mosoly tulajdonosa már most elindult a siker útján. Noé nagymamája arról dicsekedett, hogy unokája hegedűversenyen van Angliában, Dorka beszédes szemecskéire egy fotóstúdió is felfigyelt már, Milánt pedig nővére sikerén felbuzdulva nevezték szülei – a tesó ugyanis a tavalyi gyermekmosolyban 3. helyezett lett. Debóra nagyon szereti, ha fotózzák és igazi energiabomba, Emiliánt pedig már 2. alkalommal nevezték szülei a versenyre – idén meg is nyerte azt.