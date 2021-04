Oda kevésbé mennek, ahol fény van

A kijárási tilalom bevezetésével megszűnt az a kontroll, ami egy településen természetes. Ha este idegent látott valaki, annak a híre hamar elterjedt, és rövid időn belül egy egész falu, városrész figyelte az utcát, a szomszéd házat, az idegen alakokat.

A mostani helyzetben már olyan településeken is megjelentek a betörők, ahol évekig semmilyen bűncselekmény nem fordult elő. Ilyen volt Besnyő község, ahol az elmúlt időszakban több betörés is volt, de hasonló a helyzet Perkátán is.

Mit lehet tenni az ilyen események megelőzésére a kijárási tilalom idején? Sajnos, úgy tűnik, hogy a már bekövetkezett eseményt tudjuk csak jelenteni, hiszen az utcák üresek, sétálni, járkálni nem lehet, tehát, a nem várt látogatók településünkön való megjelenését sem érzékeljük a kijárási tilalom beállta után.

A megkérdezett rendőrségi szakember azonban mégis javasol megoldást:

„Ma már lehet vásárolni olyan izzókat, amelyek alig fogyasztanak, és hosszú ideig, akár évekig is használhatók. A betörők sajátossága, hogy nem szeretik a fényt, oda kevésbé mennek, ahol valamilyen világítás van az udvaron, a bejárat fölött, a fészernél. Azt javaslom, hogy valamilyen módon a közvilágítás mellett udvarainkat és a melléképületeket is világítsuk meg. Az sem elérhetetlen ma már, hogy egy-két kamerát szereltessünk fel, hogy megörökíthessük a hívatlan látogatók arcát, ami nagyban megkönnyíti a nyomozást és a kézre kerítést. Persze, ma már a legtöbb településen van polgárőrség, amely a kijárási tilalom alatt is szolgálatot teljesíthet. Valószínű, hogy azokon a településeken, amelyeken sorozatosan fordulnak elő ilyen cselekmények, a polgárőrség is tudja, mit kell tennie a polgárok biztonsága érdekében.

Ne sajnáljuk tehát, a kis fogyasztású világítóeszközökre a pénzt, mert a spórolás sokkal többe kerülhet. És ha már megtörtént a baj, akkor jó, ha van lakásbiztosításunk is” – mondta a rendőrségi munkatárs, aki nevét nem kívánta nyilvánosságra hozni, mert mint indokolta, ez nem az ő tanácsa, hanem minden, a közbiztonságot és a polgárok biztonságérzetét szolgáló kollégáé is.

Reméljük, hogy a kijárási tilalom az átoltottság megfelelő számával megszűnik, s a betörők, bűnelkövetők átmeneti biztonságérzete is alábbhagy…

Persze, addig nekünk is tennünk kell saját magunk és értékeink biztonsága érdekében!