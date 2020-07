Oda hordják a szemetet, ahol üres kukát találnak

A szeméttel mindig csak gond van, keletkezik, de magától meg nem szűnik, csak gyűlik, csak gyűlik. Most ismét új helyzet állt elő, a belváros néhány utcájában pár dolgot nem értenek a lakók.

Dunaújváros

Az értetlenséget az okozza, hogy egyik percről a másikra a Dunanett Nonprofit Kft. például a József Attila utcában kicserélte a gyűjtőedényeket. Csak egy példa: ahol eddig a lakók egy 1100 literes konténert használhattak, ott most két 240 literes kukával gazdálkodhatnak. És, ha azt vesszük, időnként az 1100 liter is kevés volt, akkor gondolhatjuk, mi van most a gyűjtőedények körül.

Az biztos, a helyzet romlott, az amúgy is nehézkes szeméttárolás már azt a helyzetet állította elő, mint amit a régi reklámfilmből ismerünk, amikor is felmerült a kérdés: „Nem bántja a szemét?”. Ugyanis a gyűjtőedénycserék után időnként tarthatatlan állapotok uralkodnak néhány belvárosi utcában.

Információink szerint a Dunanett Nonprofit Kft. azért lépett, mert több társasháznál nagyobb és több edénnyel vették igénybe a szolgáltatást, mint amennyiért fizettek. Most a Dunanett úgy döntött, mindenki akkora méretű gyűjtőedényt használhat, mint amekkora edényre vagy edényszámra kötött szerződést.

Ez tiszta sor, így működik a piacgazdaság. Szolgáltatás – ellenszolgáltatás.

Azonban a közös képviselők közül néhányan nem értik, hogy ezt a lépést a Dunanett miért egyoldalúan, megkérdezésük nélkül hajtotta végre. Mert úgy gondolják, meg lehetett volna egyezni, és most nem lenne időnként néhány szemétdomb a város kellős közepén.

Sőt, az egyik közös képviselő még azt is felvetette, régebben is volt hasonlóra példa, hogy a szemétszállítók lefotózták a pluszhulladékot és az elszállítást kiszámlázták.

A lényeg: a társasházakban élők annyi edénnyel vegyék igénybe a közszolgáltatást, ami a heti három elszállításnál elegendő ahhoz, hogy Dunaújváros tisztaságát elősegítse.

Megkerestük Márton Lászlót, a Dunanett Nonprofit Kft. szállítási osztályának vezetőjét, hogy mi a véleménye az ügyről, és milyen megoldást javasol.

– A Dunanett Nonprofit Kft. 2019-ben bevezetett egy új elektronikus nyilvántartási rendszert, amelyhez szükséges volt a társasházak által korábban kötött szerződések felülvizsgálatára. Ehhez kapcsolódik az edénycserék végrehajtása is. 2020-ban elkezdtük az ellenőrzés által feltárt hibák kijavítását, hogy minden társasház annyi edénnyel vegye igénybe a közszolgáltatást, amiről a korábban megkötött szerződése is szól – mondta.

– Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a többlethulladék elszállításának lerakási díját cégüknek kell megfizetnie, amennyiben ezt az összeget nem kapjuk meg a társasházaktól, azt veszteségként kell elkönyvelnünk. A lényeg: azt szeretnénk elérni, hogy mindenki belássa, a jelenlegi edény darabszámok nem elegendőek ahhoz, hogy a heti három szállítással se kelljen a többlethulladékot az edények mellől elszállítani. Valóban a korábban bevezetett ketrecek megkönnyítik a többlethulladék kiszámlázását, mert ebben az esetben csak azok a lakók helyezhetik el az edény mellé a hulladékot, akik a társasházban élnek, hisz a ketrechez csak nekik van kulcsuk. A ketrec nélküli edényeknél már nehezebb a helyzetünk, mert mindenki odahordja a szemetet, ahol éppen talál egy üres kukát. Egyik utcából áthordják a másikba, a kiskertekből hazahozzák az ott keletkezett szemetet, és még sorolhatnám. Ezen okoknál fogva nehezen tetten érhető a hulladék lerakója.

– Higgyék el, a mi szemünket is szúrja a szemét – hangsúlyozta zárszóként Márton László, a Dunanett Nonprofit Kft. szállítási osztályának vezetője.