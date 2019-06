Nyugdíjasok családi sportnapja a Duna-parton

Az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület tegnap a kokszolói szabad­időparkban tartotta meg hagyományos sport- és családi napját.

Sümegi Lajos szervezőtől megtudtuk, erre az eseményre több mint ötvenen jöttek el a tagok közül. Az egész napos rendezvényen íjászatban, asztaliteniszben és dartsban próbálhatták ki ügyességüket az összejövetel résztvevői. Persze a tánc sem maradhatott el, a zenét Oroszi Sándor szolgáltatta. Volt kinek, és nemcsak a résztvevők nagy száma miatt, hanem azért is, mert ott volt a Duna-parton Égető Ilona aranykoszorús magyarnóta-énekes is. Talán nem túlzás azt mondani, hogy díszvendége (divatos szóval sztárvendége) is volt a bulinak, hiszen ellátogatott az „aranydarusokhoz” Zsigóné Kati, a tojásdíszítés Királynője. A tojásdíszítők között korábban Európa legjobbjának választották, az Egyesült Arab Emírségekben, közelebbről Dubajban pedig bekerült a világ öt legjobbja közé.

És milyen Duna-parti buli az, ahol nem rotyog valami a bográcsban? – tehetnénk fel a kérdést. Semmilyen. Hogy így minősítse bárki is a családi napot, azt az egyesület tagjai nem engedhették meg. Rotyogott is a babgulyás a hatalmas bográcsban, némi rátartással, hiszen mint megtudtuk, akár nyolcvan embert is vendégül tudtak volna látni, vagyis a több mint ötven résztvevő közül senkinek sem kellett attól tartania, hogy üresen marad a tányérja.

Sümegi Lajos elmondta még, hogy évente két-három családi napot tartanak, emellett rendszeresen járnak a különböző fürdőkbe, kiállításokra, színházba, és állandó klubjukban is havonta egyszer összejönnek.