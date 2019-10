Nyolcadik ikszen is túl, de még elbiciklizik szavazni

Csanda Terus néni már 83 éves, de még mindig kerékpárral teszi meg az utat a mezőfalvi házától a szavazókörig. Agyi infarktus is veszélyeztette korábban az életét, azonban a Jóisten vigyáz rá – mondta érdeklődésünkre, amikor találkoztunk vele a mezőfalvi 3-as számú választókörzetnél. Terus néni a szavazás után lapunknak elmondta, rendkívül fontos számára a szavazás, hiszen ő a faluhoz tartozik. Nagyszülei és még a dédszülei is itt születtek. Sőt őseit a falualapításkor hozták Isztimérről az akkori Hercegfalvára. Tehát őslakosnak tartja magát, és a településen is így ismerik. Faggattuk, hogy miként emlékszik az ő idejéből a választásokra, de nem tudott beszámolni különleges esetről. Mindenki mindenkit ismer, nem volt probléma soha – mondta az idős hölgy, aki egyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelöltjeire is adott le érvényes szavazatot. Terus néni őrzi régi sváb indentitását és vele együtt a falu múltját, emlékeit is.