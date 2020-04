Nyári rend és nyitott bejáratok

A járvány elleni óvintézkedések a kegyeleti szolgáltatásokat is érintik. Ezekről és a városi köztemetőben bevezetett változásokról kérdeztük a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetőjét.

Palkovics Katalin elmondta, hogy a koronavírus-járvány és a kormány által kihirdetett, érvényben lévő veszélyhelyzeti intézkedések szerint a COVID-19 megbetegedésben elhunytakkal kapcsolatban is a fertőző betegségben (HIV, TBC, hepatitis) elhalálozottakra vonatkozó általános rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. Az interjú rögzítésekor Dunaújvárosban még nem volt koronavírusban elhunyt személy, így ilyen temetés értelemszerűen még nem történt a temetőben. Viszont a temetkezési cégnek fel kellett készülnie erre az eshetőségre is. Az ügyvezető elmondta, hogy őket is levélben értesítette a hatóság az eljárásrendről és a teendőkről. Csak hatóságilag rendelnek el boncolást a halottaknál, minden más esetben ez ebben az időszakban nem lehetséges. A COVID-19-ben elhunytak nyitott koporsóban történő ravatalozása tilos, továbbá az ebben a vírusos fertőzésben elhalálozottaknál nem lehetséges a holttestek konzerválása. De mint megtudtuk, a pletykákkal ellentétben az nem igaz, hogy csak hamvasztásos temetkezés végezhető.

A temetések a városi köztemetőben zajlanak, létszámkorlátot nem vezettek be, de minden hozzátartozót arra kérnek, hogy lehetőleg szűk családi körben búcsúzzanak szeretteiktől.

A temető már a nyári nyitvatartási idő szerint működik: reggel hat órától este kilencig látogatható. Az autós behajtásért jelenleg nem szednek belépti díjat, de temetések ideje alatt továbbra sem lehet kocsival behajtani a köztemető területére, tekintve, hogy a ravatalozók, a szertartások egyik fő helyszíne az autós kapu mellett helyezkedik el, és a gépjárművel való behajtás zavarná a szertartást. A temető területén a vízvételhez fenntartott csapokat kijavították, az ellopott alkatrészeket pótolták, és a vizet is megnyitották. A jó idő beköszöntével a városlakók elkezdték látogatni a sírokat, hogy azokon elvégezzék a tavaszi gondozási munkákat. Az üzemeltető nem vezetett be korlátozást ebben sem, de mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be az előírásokat a temetőlátogatás során is. Használjanak száj­maszkot, gumikesztyűt, és tartsák be az egymás közötti kétméteres távolságot.

Palkovics Katalin kitért arra is, hogy munkatársai, akik a temetőt gondozzák és a temetéseket végzik, ugyanúgy a veszélyeztetett frontvonalban dolgoznak, mint más közfeladatot ellátók, sokkal kevesebb társadalmi elismerés jut, pedig munkájuk és mentális hozzáállásuk révén azt ugyanúgy kiérdemelnék. A most szokássá vált esti hálatapsoláskor gondolhatnának rájuk is jó szívvel az emberek.