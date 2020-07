Nyári nagyüzem a Móriczban

Hosszú, az utóbbi hónapok tekintetében még hosszabbnak mutatkozik a nyári szünidő a családok többségének.

A napközis jellegű iskolai táborok azonban számos lehetőséget kínálnak a diákoknak és némi segítséget a szülőknek. Szerdán a Móricz Zsigmond Általános Iskolában jártunk, amely három tábor bázisaként is szolgál e héten.

A Napközis Erzsébet Tábor keretében e héten 27 – ebből 13 elsős – diákkal foglalkoznak tartalmas programok és előadások során a pedagógusok. A Móricz Zsigmond Általános Iskolában 8 turnusban 12 csoportot várnak egészen augusztus végéig.

Az első hét eseményeiről, valamint a tábor előkészületeiről és szervezéséről Pálné Tótszegi Erzsébet beszélt lapunknak:

– A digitális oktatás hónapjai után számos család azzal szembesült, hogy gyakorlatilag elfogytak a szabadságok, így valahogy meg kell oldani a gyermekek folyamatos nyári felügyeletét. A Napközi Erzsébet Tábor 2020 lehetőségére intézményünk Horváthné Ottinger Hajnalka vezetésével eredményesen pályázott. Örömmel mondhatom, hogy a Móriczban a pedagógusok önkéntes alapon 8 turnus, azaz 8 hét lebonyolítását vállalták, így augusztus végéig tudnak a kollégák foglalkozni a gyerekekkel. Érdemes kiemelni, e táborok nem jelentenek anyagilag többletterhet a szülőknek, hiszen a tábor díja jelképes. Minden turnusban, azaz hétfőtől péntekig a beosztott pedagógusok dolgozzák ki a tábor programját. Turnusonként minden gyermekre 18 ezer forint támogatást biztosít az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, e keretösszegből kell megoldani a négyszeri étkeztetést, a programok dologi költségeit is.

A Pálné Tótszegi Erzsébet és Balláné Spitz Mariann által vezetett táborban hétfőn közösségi foglalkozások keretében gyúrták egybe a csapatot, kedden pedig igazi „bogaras” nap várt a fiatalokra, hiszen a Bogárháton csapata, Katica néni és Bogaras Bácsi tartott meseelőadást és foglalkozást a táborozóknak.

A Bogárháton című mesés előadásban a 2020-ban az év bogarának választott Ganajtúró bogár – esetünkben – Gerzson házasodni készül, ám ehhez meg kell hódítania Erzsókot.

A vidám, tanulságos mesét kézműves foglalkozás és rovarbemutató is kísérte.

Csütörtökön az Intercisa Múzeumba látogatnak majd a gyerkőcök, a tábort pedig vízipisztolycsata zárja majd pénteken.

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is népszerű a Móricz iskola nyári alkotótábora. Itt harminc diákkal foglalkozik két pedagógus. A résztvevők szerdán az alsó Duna-partra, az öbölbe látogattak. Németh Irma és Murányiné Varga Beáta lapunknak elmondta, a tábor célja, hogy a részt vevő diákok kint a szabadban, a természetben alkossanak. A tematikus foglalkozások során dolgoznak tájképekkel, az épített környezet ábrázolásával. Az inspiráló gyakorlatok révén a diákok megismerhetik a különböző technikákat, alkotási folyamatokat. A tábor délutáni részén pedig kézműves foglalkozások várják a gyerekeket, ahol például ékszereket is készítenek.

Szintén a Móricz jelenti a bázist az idei ITT-tábornak, amelynek résztvevői szerdán kerékpártúrára indultak Rác­almásra.