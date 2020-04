Nyári menetrendre álltak át már most tavasszal

Felkavarta a város közvéleményét az önkormányzat azon döntése, hogy 2020. április 16-tól jelentősen módosult a 29-es és 40-es jelzésű járatok menetrendje.

Dunaújváros

Fontos információként közlik azt is, hogy ha a buszsofőrök azt tapasztalják, hogy az egyes járatokon a tömeg nagyobb a biztonságosnál, akkor mentesítő járatot állítanak be. Idejekorán lépett életbe a nyári menetrend a többi vonalon is, hiszen március 24-étől már a helyi vonalakon közlekedő járatok nyári – július 1-től augusztus 31-ig érvényes – menetrend szerint járnak. Ugyanakkor a közelmúltban „kiharcolt” 13-as vonal járatai, valamint a 18, 29, 35 és 40-es vonalon vásári napokon indított járatok közlekedése is szünetel.

Azt tudni kell, hogy a városi közlekedésre minden esetben az önkormányzat köt szerződést az autóbusz-közlekedést működtető társasággal. Dunaújváros esetében sincs ez másképp.

Olvasónk a kórházban dolgozik, 12 órás műszak után gyalogolhat haza

Egy kedves olvasónk, aki az egészségügyben dolgozik, levelet is megfogalmazott Dunaújváros polgármesterének, amelyben a döntés átgondolatlanságára hívta fel a figyelmet. Észrevételeit közzétette a közösségi médiában is, ahol számos követőre talált. Végül a 40-es busz óránkénti menetrend szerinti közlekedtetése csapta ki a biztosítékot.

„A kórházban dolgozom, napi 12 órában! És nincs autóm! A Kertvárosból és a Béke városból vagy 1 órával előbb megyek be dolgozni, illetve 1 órát ráhúzok a 12 órás műszakomra, hogy valami busszal haza tudjak menni… vagy mehetek gyalog?! Egy 12 órás műszak alatt több km-t megyünk! Így a 12 órás műszakból lesz minimum 14! Ráadásul este mehetek körbe a Kertvárosba, mert a völgyön keresztül, lépcsőzve este nem túl kellemes! (Sem nem biztonságos – a szerk.) Én nem „home office”-ban dolgozom, és vagyunk ezzel így egy páran!” – áll a levélben.

Ehhez nincs mit hozzátenni, hacsak annyit nem, hogy nemcsak akkor kell egyeztetni, amikor választások vannak, hanem akkor is, amikor nincsenek.