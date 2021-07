Barcelonában fejlesztik tanári kompetenciáikat

A hónap végén Barcelonába repül a Lorántffy-iskola két pedagógusa, a nyári szakmai kurzusuk az Erasmus+ pályázata által valósul meg.

Dunaújváros – Izgatottan várja már az utazást Ambrus Diána Éva és Baranyi Hajnalka, akik a képzés részleteiről beszéltek lapunknak.

A Lorántffy Zsuzsanna Technikum már több éve sikerrel pályázik az Erasmus+ programra. Ezáltal támogatást nyerhetnek az oktatási intézmények arra, hogy az Európai Unió adott országaiban elsajátíthassanak olyan ismereteket, módszertanokat, amelyeket aztán visszatérve idehaza is hasznosítani tudnak. Természetesen a program lehetőséget ad a diákoknak is a külföldi utazásra, amellyel erősíthetik nyelvtudásukat, vagy éppen szakmai gyakorlatot szerezhetnek, ám most a Lorántffy-középiskola esetében jelen projekttel a tanári kompetenciák fejlesztését biztosítják.

– A programban hosszú távú célt kell kitűzni. A mi iskolánk célja, hogy csökkentsük a diákok lemorzsolódását, hogy maradjanak nálunk a fiatalok, és szeressenek is itt tanulni. Ehhez illeszkedve választottunk a pályázatban nyári kurzusokat – magyarázta Ambrus Diána.

A mostani utazásra még tavaly februárban nyújtottak be pályázatot, amelyről az év májusában meg is kapták a támogatói határozatot. A járványügyi helyzet miatt szigorúbb feltételekkel ugyan, de az Erasmus program pedagógusi kurzusait meg lehetett valósítani, viszont ők úgy döntöttek, hogy egy évvel elhalasztják, és idén utaznak.

Baranyi Hajnalka elmondta, július 31-én indulnak Barcelonába két hétre. Mindketten más kurzuson fognak részt venni, amelyeket egy helyi EuroPass iskolában tartanak angol nyelven.

– Nekem ez lesz a második utazásom a spanyol városba. 2019-ben a közösségépítéshez, a pozitív iskolai légkör kialakításához kapcsolódó ismeretekről tanultam, most pedig az IKT-eszközök használatáról szól majd a kurzus, hogy hogyan építhetjük be a mobiltelefonokat, tableteket a mindennapi oktatásba. Ez a digitális tanrend miatt nagyon aktuális kérdéssé vált. Gyakorlat­orientált képzésen veszünk részt, így valóban sok ötletet kaphatunk – vázolta Baranyi Hajnalka.

Ambrus Diána gyógypedagógusként dolgozik a Lorántffyban. Ő immáron a harmadik kurzusára készül, és most először utazik Barcelonába.

– Az én kurzusom témája a „mindfulness”, amit úgy használunk fordításban, hogy a tudatos jelenlét. Itt arról van szó, hogy miként tudok a mindennapi munka során tudatos, pozitív attitűdöt kialakítani, hogyan tudok így kommunikálni a kollégákkal és a diákokkal, továbbá hogyan tudom ezt átadni nekik is – mondta Diána.

A program a kiutazással még nem ér véget. Ezután a megszerzett tudást át kell adni a többi pedagógusnak, amit információs napok vagy előadások formájában szoktak megtenni. Végül azt is fel kell mérni, kik és hogyan tudták alkalmazni a mindennapi oktatás során.

– Azt látjuk, hogy az eddigi programok tapasztalatait használják a kollégák, nyitottak és érdekli őket az új módszertan. A programnak az is egy nagy előnye, hogy kapcsolatokat alakíthatunk ki más országbeli tanárokkal. Arra is volt már példa, hogy egy kurzus után tőlünk kérdeztek külföldi pedagógusok a jól működő gyógypedagógiai ellátásról, fejlesztőmunkáról – tette hozzá Diána.

A pedagógusok arról is beszéltek, hogy ezeken a nyári kurzusokon voltak olyan külföldi kollégák, akik saját költségükön vettek részt, egy kéthetes kurzus ára pedig több száz ezer forint is lehet. Kiemelték, éppen ezért jó és hasznos az Erasmus program, hiszen a sikeres pályázat által teljes mértékben finanszírozzák a kiutazást. Azt is tervezik, hogy diákoknak is megszerveznek ilyen tanulmányi utat, amely a szakmai tudás mellett természetesen számos új élményt is jelent.

Marczona Tamás, a Lorántffy-középiskola igazgatója is hangsúlyozta, a szakmai program előnye, hogy adott kérdésköröket sok új megközelítésből ismerhetnek meg a pedagógusok.