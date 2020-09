November végéig folytatódik a lomtalanítás

Szombaton új rendszerben kezdődött meg az őszi városi lomtalanítás, elsőként a Római városrészben. Ennek tapasztalatairól, a változtatás okairól sajtótájékoztatót tartott hétfőn Mezei Zsolt alpolgármester.

Dunaújváros

– A járványhelyzet miatt tavasszal országszerte, így Dunaújvárosban is elmaradt a lomtalanítás, így érhetően a helyi polgárok is jelezték az önkormányzat felé ezzel kapcsolatos igényeiket. A korábbi években e központilag szervezett hulladékgyűjtéseket számos negatívum is kísérte. A sokszor napokig őrizetlenül hagyott konténereket a lomizók feltúrták, a szemetet a környéken rendszerint szétszórták, és sajnos sokan az építési törmelék eltüntetésére használták ezeket az alkalmakat. Ezen akartuk változtatni, az új rendszer szombaton a Római városrészben debütált, és a visszajelzések szerint jól vizsgázott. Összesen négy helyszínen, 20-30 köbméteres konténereket helyeztünk ki, amelyeket a polgárőrök és a közterület-felügyelők őriztek. Ennek köszönhetően csak a megengedett lom és egyéb hulladék került a gyűjtőkbe. A Rómain összesen 408 köbméter, azaz mintegy 27 ezer kiló lomot sikerült begyűjteni.

Korábban gondot jelentettek a lomizók, sok volt az építési törmelék

Október 3-án, szombaton a Béke városrészben 7 és 15 óra között folytatódik a lomtalanítás, itt a Szabadság úti nagy parkolóban, a Hold utcában, a Tavasz utcában és a Március 15. tér 7–10. szám előtt helyezik el a konténereket a szakemberek – mondta el Mezei Zsolt, aki kiemelte, egészen november 28-ig zajlik majd az őszi lomtalanítás, városrészekre lebontva, hasonló rendszerben, mint történt az a Rómain. A következő napokban a város több pontján is lesz elektronikai és fémhulladék-begyűjtő akció. Október 1-jén Pálhalmán 12 és 18 óra között, október 2-án az északi lakóparkban 12 és 18 óra között, valamint október 3-án a Béke városrészben, a Technikumban és Kertvárosban 8 és 12 óra között lehet majd leadni a nem használt elektromos eszközöket, fémhulladékot.