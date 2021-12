Népszavazás gyermekeink védelmében

Gyermekeink és a gyermekvédelem címmel tartott sajtótájékoztatót hétfőn a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában.

Dr. Molnár Krisztián emlékeztetett, hogy az Országgyűlés korábban elfogadta a gyermekvédelmi törvényt, múlt héten pedig arról döntött, hogy a gyermekvédelem témakörében, legalább négy kérdésben népszavazás lesz. Ennek időpontja, mint mondta, még nem tudható, de az is elképzelhető, hogy egy napon lesz a 2022-es országgyűlési választásokkal. Erről véglegesen Áder János köztársasági elnök dönt majd.

Hangsúlyozta, hogy hiába fogadta el itthon a parlament a gyermekvédelmi törvényt, a Brüsszelből irányított LMBTQ-lobbi a magyarországi baloldali ellenzék támogatásával erősen támadja hazánkat emiatt, így a törvényt meg kell erősíteni, mint ahogyan korábban szükség volt a migrációval kapcsolatban a kötelező beléptetési kvóták bevezetésének megakadályozására. Egészen odáig elmennek, hogy a hazánknak járó uniós források kifizetését teszik függővé a gyermekvédelmi törvény visszavonásától vagy hatályban tartásától.

A közgyűlési elnök emlékeztetett arra is, hogy a kormány az emberek véleményét ebben a témában egy nemzeti konzultáció formájában már kikérte, ahol a válaszadók 97 százaléka értett egyet a kormány gyermekvédelemmel kapcsolatos törekvéseivel, intézkedéseivel. Hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nemzeti hatáskörbe tartozik, Brüsszelnek ehhez jó esetben semmi köze nem lenne, de sajnos mégis beleavatkoznak, ezért is született az a döntés, hogy népszavazással kérje ki Európában először hivatalosan is a polgárai véleményét a gyermekvédelem kérdésében. Hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontja arról szól, hogy kizárólag a szülők dönthetnek a gyermekek neveléséről, amelybe a szexuális nevelés is beletartozik. Ezzel szemben, mint mondta, az egyre erősödő ­LMBTQ-propaganda azt szeretné, ha már az óvodákban és az általános iskolában a képviselőik érzékenyítő tréningeket tarthatnának a gyerekeknek.

Illetve a propaganda ezen felül arra is törekszik, hogy a szülőktől elvegye a szexuális nevelés jogát, illetve hogy megfossza őket attól, hogy kiskorú gyermek esetében nemváltoztató műtétek elvégzéséről a gyermek helyett döntsenek. Kiemelte azt is, hogy ez a propaganda sajnos magyarországi követőkre is rátalált: „Gyurcsányné és az ottani EP-képviselők az LMBTQ mellett hajbókolva megszavaztak”, de hazai példával is élt: „hacsak a baloldal új üdvöskéjét nézzük, a miniszterelnök-jelöltjüket, ő pedig a BBC-nek a múlt hét folyamán kijelentette, hogy ha ő miniszterelnök lenne és baloldali kormány kerülne jövőre megválasztásra Magyarországon, azonnal eltörölnék a gyermekvédelmi törvényt”.

Hangsúlyozta, hogy ettől a gyermekeinket meg kell védeni, amelynek a legdemokratikusabb jogi intézmény, a népszavazás adhat megfelelő teret.