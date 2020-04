A minap látott napvilágot a hír, hogy a 2019-es, csaknem 255 milliárd forintos nyereségéből 250 milliárd forintot osztalékként befizet a költségvetésbe a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB igazgatótanácsa döntött erről múlt héten szerdán, sőt mi több, ezt a nem elhanyagolható összeget azóta már be is fizették. A 250 milliárdos összeg (a GDP több mint 0,52 százaléka) segíti az állam finanszírozását. Mindezzel a koronavírus által okozott nemzetközi válsághelyzetben növekszik a magyar állam mozgástere. Szép példája ez annak, amikor a nemzeti bank nemcsak a nevében nemzeti és magyar, hanem úgy is viselkedik.

Vezető képünk illusztráció.