Nemesfémre vágynak az éj leple alatt a tolvajok

Tíz perc alatt hangtalanul levágják az autóról, és már viszik is – mondja a szakember, aki megerősítette lapunk érdeklődésére: a katalizátorokat ismét „előszeretettel” lopják az autókról, Székesfehérváron is.

Több utcában is panaszkodtak az autótulajdonosok az elmúlt hetekben, hogy lelopták az autójukról a katalizátort. A panasz megjelent több lakóközösség közösségi oldalán, s mondják többen is: az ilyen eset egyre gyakoribb. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette: illetékességi területén, az elmúlt időszakban állampolgári feljelentés alapján, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vonatkozásában kilenc, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén pedig szintén kilenc esetben indítottak eljárást a nyomozók katalizátorlopás miatt. Ez nem kevés… A Hírlap éppen ezért megkeresett egy szakembert a témában. Terbe László kipufogók szervizelésével foglalkozik Székesfehérváron, s állítja: sajnos körülbelül egy hónapja valóban újra divatba jött a katalizátorlopás a városban is.

– Hangos kipufogóval jönnek hozzánk az emberek, s ők még nem tudják, hogy kilopták belőle a katalizátort, de mi a hangok alapján általában már sejtjük – meséli. – Amikor pedig hozzáteszik, hogy „Este még jó volt, reggel már nem”, akkor egyre inkább bizonyosságot nyer az, hogy itt valóban megszabadították az autót egy fontos alkatrésztől.

Nem kétséges, teszi hozzá, hogy a katalizátort nemesfémtartalma teszi olyan vonzóvá a tolvajok körében. Merthogy maga az eszköz a kipufogórendszerben található, és a gáz tisztítására alkalmas. Segítségével lehet elérni olyan hatásfokot, amely megfelel a környezetvédelmi normáknak. Ebben a folyamatban van fontos szerepe a platinának. A benzines, dízelüzemű és hibridautókban is megtalálható ez az alkatrész, egyedül az elektromos meghajtásúakban nincs rá szükség. Épp ez utóbbi az, amitől azt várják az autópiaci szakértők, hogy csökkenhet a platina ára és az iránta való kereslet. De a platina most is elég drága, s az árfolyamgrafikonok szerint ismét meredeken ível fölfelé az értéke.

Hogy mit kezdenek a platinával? Nem valószínű, hogy az autóipari alkatrészek gyártására hasznosítják újra – amely egyébként a statisztikák szerint a teljes felhasználás 35-40 százalékát teszi ki. Ugyanennyit becsülnek ékszerkészítésre is, a többin pedig a petrolkémia és az üveg­gyártás osztozkodik. Az előbbi igényel egy kis magyarázatot: petrolkémiai folyamatokat alkalmaznak különböző anyagok (műgumi) és oldószerek előállításakor éppúgy, mint számos egyéb termék (háztartási eszköz, egészségügyi árucikkek stb.) létrehozásához. S mindemellett befektetési célra is javasolják. Vannak az országban hivatalos platinafelvásárló vállalkozások, de található az internet bugyraiban számos olyan hirdetés is, amelyben katalizátorok azonnali vásárlását ígérik, akár 10 és 200 ezer forint közötti áron. Hogy ez utóbbiak hogyan, mire használják az így birtokukba került alkatrészeket, az már a szürke és fekete piac homályába vész.

Sajnos azonban a katalizátorok nincsenek túlságosan elrejtve az autóban.

– Igaz, hogy a levágásához komoly gép, speciális vágószerszám kell, de azzal 10 perc alatt, szinte hangtalanul szedik le az alkatrészt az éj leple alatt – fogalmaz a szakember. Az autótulajdonos pedig legtöbbször futhat az alkatrésze után. Kénytelen újat vásárolni, ami autótól függően, de komoly összeg: beszerelési költséggel együtt 45 és 300 ezer forint között mozog az ára.