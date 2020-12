Nem várnak az angyalokra, ha valahol kell a segítség

Bár az ő segítségük is jól jön azoknak a nemes lelkű embereknek, akik azért fogtak össze, hogy ismét segítsenek. Ők azok, akik évtizedek óta nem csak karácsonykor tesznek a közösségért. Most a Szent Pantaleon Kórházban a vírus által sújtott betegeket ellátó, gyógyító személyzet javára teszik a dolgukat. Bakonyi Ferenccel, a projekt vezetőjével beszélgettünk.

A rászorulók mindenkori segítője itt a városunkban Bakonyi Ferenc, ebben az évben is megtalálta azokat, akiket más is jó szívvel támogatna. Egy-egy embernek óriási lenne a feladat, ezért ahhoz társakat kell találni. Ő ehhez a tevékenységhez már régen sikeres iskolát teremtett.

Emlékezhetünk az évente erre az időszakra létrehozott, zajos sikert hozó, helyi társasági eseményekké nemesedett estékre. Ezeken az országosan elismert közéleti szereplők megjelenésével, exkluzív műsorokkal, a helyi képzőművészek alkotásainak aukcióival, és számos egyéb módon tettek szert a nemes célokra fordítható összegre.

A saját karácsonyáról

– Az év végi szép szent ünnepek már kisgyermekkorom óta számomra is nagyon fontosak lettek. Windisch nagyapám indított el engem ezen az úton. A mi családunkban a karácsony a régi időkben is szent dolognak számított, és ma is annak éljük meg. Mára a világ oda jutott, hogy szinte csak a rengeteg ajándék számít, a szeretet pedig egyre kevésbé. A miénken az is megkapja a fontosságát megillető helyet.

Az ünnepi asztalnál a szívünk is közel legyen egymáshoz

Elengedhetetlennek találom, hogy az ünnepi asztal mellett ülve a szívünk is közel legyen egymáshoz. Azt hiszem, hogy ez az idei évben, amikor a kényszer miatt is egymás mellett fogjuk tölteni az ünnepet, ez a helyzet meg fogja mutatni, hogy miként állunk az érzelmek dolgában. Talán most társadalmi szinten is jobban előtérbe kerül a családunk iránti szeretet, mint a korábbi években. Reménykedek benne.

A közösséget is képviselve

– A korábbi években, amíg az üzemeltetésem alatt vendéglátóipari egységek is álltak, azokban is mindig sikerült a rászorulókat megsegítő eseményeket rendeznünk. Közülük most első helyen az Art Cafét említem. Pontosan nem is tudom, de úgy tizenöt éven keresztül biztosan csináltuk a „Segíts az Angyalnak!” akciót. Ebből nagyon sok jóérzésű dunaújvárosi, sőt nem ritkán a környékbeli emberek is kivették a részüket. Rendszeresen érkeztek vendégeink a fővárosi agg­lo­merációból is.

Hírességek is segítettek

– Az említettek mellett nagyon sok ismert személy erősített bennünket azzal, hogy melléálltak a kezdeményezéseinknek.

Közülük például említhetem Kozma Imre atyát, az irgalmasrendi szerzetest, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítóját. Dékány Árpád Six­tus ciszterci szerzetest, a Zirci Ciszterci Apátság volt apátját. Farkas Bertalant, a vadászpilótát, űrkutatót, az első magyar űrhajóst, Erdei Zsoltot, „Madárt” az egykori félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó-világbajnokot, és Rákay Filipet, a híres magyar médiaszereplőt.

Ők a személyes jelenlétükkel, a példaadásukkal és az aktív részvételükkel segítették az akcióinkat, amelyek révén sok százezer forint gyűlt össze, amit a hajléktalanok ellátására fordítottunk.

Az idei nehéz évben sem szakadt meg ez a sorozat

– Be kell valljam, hogy a most útjára indított akciónk nem az én ötletem volt, hanem Budavári Árpád barátomé, aki egyébként évtizedeken keresztül valamennyi jótékonysági megmozdulásunkon mellettem ált a „Segíts az Angyalnak!” rendezvényeinken. Egy beszélgetésünk során vázolta fel a mostani tervét.

Emlékezhetünk, hogy az idei tavasszal, amikor elkezdődött ez a szörnyűség Magyarországon is, a járvány első rohamánál kint álltak az emberek az utcákon és (nagyon helyesen) tapsolták, ünnepelték az egészségügyben dolgozókat, pedig valljuk be őszintén, akkor szerencsére csak néhány beteg szorult kezelésre.

Mára már elképesztő számú fertőzöttel állnak szemben, és hihetetlen nagy feladat vár rájuk, alig van idejük arra, hogy egy lélegzetvételnyi időre megálljanak, és egy kicsit felfrissülve folytathassák tovább az életmentő munkájukat.

Ezeket az információkat feldolgozva úgy döntöttünk az Árpáddal, hogy valamivel nekünk is segíteni kellene rajtuk. Először is szervezettebbé kellett tennünk a segítségnyújtást, hiszen az első időszakban ennek hiányában időnként, főleg az élelmiszer­adományok nem a szükségleteknek megfelelően érkeztek. Amiben most mi segítünk az az, hogy kalória és vitamin folyamatosan kerüljön az ott dolgozó gyógyító és kiszolgáló személyzetnek az asztalára.

A támogatók

– A célunk érdekében néhány jóbarátomat körbetelefonálva és -látogatva olyan támogatást kaptunk tőlük, amivel módunkban áll (szükség esetén egy hónapnál is tovább) a tervünket végig vinni.

Ennek keretében minden nap az OBI-nál dolgozó zöldséges beszerzési áron biztosítja azt a narancsot, mandarint és a banánt tartalmazó küldeményt, amit ő minden nap beszállít a kórház osztályára.

Szeretném a mellénk állókat felsorolni, akikről elmondhatom, hogy kiváló emberek, és a korábbi években is segítettek, amikor hasonló kezdeményezésre kértem fel őket. Mendi Tamás, Vass Zoltán, Horváth Attila, Fehérvári Tamás, Szabó Tamás, Grábics Gábor, Várkonyi Zsolt és Balogh Tamás.

Ők az anyagi támogatás mellett azt is vállalták, hogy szerdai napokon a saját maguk, vagy a konyhájuk által főzött különböző ételeket a műszakban dolgozó személyzet részére ajándékként beszállítják.

Csatlakozna hozzánk? Tartson velünk!

– Úgy gondolom, hogy ez egy jó összefogás, és ha valaki ezeket a sorokat olvasva, vagy a hírét meghallva úgy dönt, hogy hasonló céllal csatlakozna hozzánk, azt örömmel várjuk. Keresse föl az itt felsorolt barátaink bármelyikét, és ők szívesen elmondják a szükséges információkat.

Évtizedeken keresztül arra kértük a segítésre fogékonyakat, hogy „Segíts az Angyalnak!” Most, amikor ismét a karácsony és a szeretet időszakát éljük, de a vírusjárvány sújt bennünket, annak a leküzdéséhez most az angyalok segítségére is szükségünk van.