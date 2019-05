Nem vágták ki a fát, nem szántották be a helyét

Rövid bejárásra mentünk Gombos István alpolgármesterrel az önkormányzatban általa képviselt belvárosi, 1. számú választókörzetben.

Nem tudtunk gyorsan haladni, mert úton-útfélen megállították.

Utunkat az Ady Endre utcában kezdtük, ahol meggyőződhettem arról, hogy a tervezett programnak megfelelően – a Babits Mihály utca páratlan oldali, a József Attila utca teljes szakasza után – mostanra elkészült a bejárás egyik helyszínéül szolgáló, Ady Endre utca páros oldali járdaszakasza is. Ez utóbbi kapcsán a képviselő köszönetét fejezi ki a kivitelezőknek, akik munkájukat gyorsan és hatékonyan végezték. Ugyanakkor köszönetet mond az ottlakóknak is, akik türelemmel viselték azt a néhány hetet, ameddig a munkálatok tartottak. Még néhány kisebb munka hátravan ugyan, de hamarosan „hivatalosan” is elkészül ez a rész.

Gombos István elmondása szerint kiemelt figyelmet fordítanak a Barátság városrész azon szakaszára is, ahol a gyalogos közlekedést úgy kellett szakemberek segítségével megoldani, hogy a platánfa gyökere által felnyomott aszfalt alatti részt úgy vágják el, hogy a gyönyörű fa továbbra is életben maradjon, ugyanakkor a járda is visszanyerhesse eredeti funkcióját. Ottjártunkkor a lakók – személyesen megtapasztalhattam – nem győztek hálálkodni ezért. Engedjenek meg itt egy megjegyzést! Magam is saját fülemmel hallottam olyan felelőtlen és rossz­indulatú nyilatkozatot, hogy a fát ki fogják vágni. Nos nem! Gondos kezek munkájának köszönhetően szerencsére nem így lett, így nem sikerült „beszántani” annak helyét.

Gombos István szívügye a Vasmű Klub is. A hosszú ideje kihasználatlan épület tulajdonosa a Dunaferr. A Vasmű Klub előtti járdaszakasz javítása is a gyár feladata lenne, de a munkák elvégzését az önkormányzat magára vállalta annak érdekében, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntesse. A képviselő megosztotta velünk azt is, hogy azon dolgozik, hogy a Vasmű Klub visszanyerhesse eredeti, közösségi funkcióját annak érdekében, hogy a körzetben lakó emberek javát szolgálhassa.