Nem tud időben fizetni a vasmű

Most nem szeretnénk politizálni, és nem is fogunk, de az azért mindenképpen ide kívánkozik, hogy a vasmű működésének folyamatos fenntartására, különös tekintettel a munkahelyek megtartására és a környezetvédelmi előírások teljesítése érdekében a magyar kormány többször is segítő kezet nyújtott. A munkavállalóknak írt levél aláírója ugyan Evgeny Tankhilevich, de mint legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettesként jegyzi a dokumentumot és nem cégvezetőként. Ennek az lehet az oka, hogy Tankhilevich cégvezetői megbízatása lejárt és az nem lett meghosszabbítva, amely – többi között – következhet adott esetben egy cég közgyűlése határozatképtelenségéből is. Lentebb olvashatják a levelet teljes terjedelmében.