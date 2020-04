Nem terveznek leépítést

Több száz fős létszámleépítésekről szóló hírek jelentek meg a hazai médiában, amelyekben részben az autóipari, részben pedig a gumiabroncsgyártó-cégek kerültek fókuszba. Térségünk egyik meghatározó cége, munkáltatója a Hankook Tire Magyarország Kft., amelyet szintén szóba hoztak a hírekben. Ennek jártunk utána.

A Napi.hu szerint elnyújtott létszámleépítést hajtanak végre a Hankook hazai vállalatánál. A cikk szerint A Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási abroncs­gyártó üzemében március 24-én állították le a termelést, majd április 14-én részlegesen újraindították a gyártósorokat. Azóta viszont csak nagyon visszafogottan működik az üzem, és a megrendelések is alacsony volumenűek.

A VDSZ szerint bocsátanak el munkavállalókat

Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a VDSZ elnöke szerint a Hankook már a múlt hónapban megkezdte az elbocsátásokat: akkor mintegy 50 dolgozót küldtek el, többnyire olyanokat, akiknek lejárt a próbaidejük, illetve a határozott idejű szerződéssel rendelkezőknek nem hosszabbították meg a kontraktusát. A szakszervezet elnöke szerint a gumiabroncsgyártó-cégnél áprilisban ismét 50 főt bocsátottak el – szintén olyanokat, akik próbaidősök voltak, vagy határozott idejű szerződéssel rendelkeztek. A szakszervezeti vezető állítása szerint a társaság az elkövetkező hónapokban is folytatni fogja ezt a gyakorlatot – ugyanis ezáltal a csoportos létszámcsökkentéssel járó kötelezettségeket meg tudja kerülni.

A Hankook nem leépít, hosszú távra tervez

Megkerestük a gumiab­roncsgyártó vállalatot a fent leírtak tekintetében. Válaszukban elmondták, hogy a Hankook a koronavírus miatt kialakult helyzetben is arra törekszik, hogy hosszú távú munkahelyet tudjon biztosítani munkavállalóinak. A vállalat vezetősége nem hajtott végre és – a jelenlegi körülmények között – nem is tervez sem létszámleépítést, sem termelésátalakítást a koronavírus miatt, sem pedig bármely más egyéb okból kifolyólag.

A vállalat az ideiglenes leállás alatt is biztosított jövedelmet munkavállalói számára, a dolgozók fizetett szabadságon voltak. A termelés április 14-én a megrendeléseknek megfelelően rendes kapacitással újraindult, és minden alkalmazott a rendes ütemterv szerint dolgozik.

A Hankook Tire jelenleg vizsgálja a kormány által kínált bértámogatási csomag hatékony felhasználási lehetőségeit, amennyiben a jelenlegi veszélyhelyzet meghosszabbodik.

A vállalat lehetőséget biztosít az otthoni munkára mindazoknak, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi (irodai dolgozók).

A járvány alatt is mindent megtesznek a dolgozókért

Azon dolgozóknak, akiknek a gyermekek felügyelete miatt otthon kell maradniuk, de a távmunka nem lehetséges (általában a termelésben dolgozók), a Hankook erre az időszakra az alapbérük 50 százalékát fizeti támogatásként – eddig 52 dolgozó élt ezzel a lehetőséggel.

A Hankook a járvány kezdetétől fogva, és a jövőben is mindent megtesz dolgozói védelmében, fokozott egészségvédelmi előírásokat léptetett életbe. Minden dolgozó kap védőmaszkot, illetve a megfelelő távolságtartás biztosítása érdekében a vállalat további buszokat állított be a munkások szállításába, és az étkezési rendet is átszervezte. Rendszeres a fertőtlenítés az egész telephelyen, az egyéni fertőtlenítéshez is biztosítottak a feltételek és a szükséges eszközök, a dolgozókat folyamatosan tájékoztatják és oktatják.