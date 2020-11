Nem nagyon mozdulnak az árak, ez jó

Az a vírus, az az átkozott vírus! Sajnos már a szokásos piaci körképünk során is egyből a Covid–19 jut az ember eszébe. Ezúttal azért, mert a héten kevés volt a vásárló a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. Az árusok ezt annak tudják be, hogy ismét vásárlási idősáv van érvényben, és sokan azt hiszik, hogy délelőtt 9 és 11 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak a piacon. Pedig ez a korlátozás csak tavasszal volt így, most mindenki bármikor kedvére válogathat, és vásárolhat a piacokon.

E kis felvezetés után tegyük meg a kötelező kört, és nézzük meg az alaptermékek árait. Azt megállapíthatjuk, állandósultak az árak, hetek óta nem nagyon ingadozik sem a zöldségé, sem a gyümölcsé. A déligyümölcsé a tavalyihoz viszonyítva baráti. A mandarin egy évvel ezelőtt közel járt az ezer forint kilogrammonkénti árhoz, most pedig négyszáznyolcvan forintért is kaphatunk jó minőségben. Narancs is látható már 400 forintért, a hálós kilója 590 forint.

Újra jó az ellátottság mézből, a legolcsóbb a vegyes virágméz, egy kiló 1950 forint, a legdrágább az akác 2950 forintért.

Közeleg a karácsony (vasárnap már meggyújthatjuk az adventi koszorún az első gyertyát), ezért már érdemes figyelni a húsárakat, különösen azokét, amelyeket az ünnepi ciklusban fogyasztunk.

Kacsában nagy a szórás, a kacsacomb ára folyamatosan emelkedik, 1800 forint alatt már nem nagyon lehet venni egy kilót. A bolti pecsenyekacsa kilója 980 forint, de a házi, kapirgálós 2500.

A ponty tartja a tavalyi árát, élőben 1250 egy kilogramm, filézve 2700 forint.

És akkor térjünk a lényegre! Sokak örömére, az enyémre is, megérkeztek a szaloncukrok, és a mostanában oly divatossá vált karácsonyi pralinék.

Az egyik árus elmondta, mindig valamivel mikulás előtt kerülnek a standokra a szaloncukrok, de az idén türelmetlenebbek voltak az emberek, már több mint egy hete rágták a fülét a szaloncukor miatt.

A választékra nem panaszkodhatunk. Jómagam az egyik árusnál ötvenháromfélét számoltam össze.

(Hol vannak már azok az idők, amikor a több ízű konzum – és a konzumhoz nem tartozó – csoki, puncs mellett megjelentek a zselések, akkor azt hittük, itt van már nálunk is a „Nyugat”.)

Most azután válogathatunk az aszalt szilvával töltöttől a tojáslikőrösön keresztül egészen a pisztáciásig mindenféle közül. És persze nem kell lemondanunk a nosztalgiáról sem, ott van a mezőnyben a retró konzum több ízben és színben is.