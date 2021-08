Nem múlhat el nyár csemegekukorica nélkül

Öröm sétát tenni a napokban a helyi piacon. A kínálat és a választék bőséges, és láthatóan/ízlelhetően a minőséggel sincsenek gondok.

A szezon közepén tart a dinnyeszezon. A görögdinnye átlagára a legtöbb árusnál kilónként 200 forint, ám akad pár forinttal olcsóbb és drágább is. Idén az időjárás kedvezett a dinnyének, a minőségre tehát nem lehet panasz. Az újvárosi piac standjait rendre a Cece környékéről származó dinnye uralja, ám kapható Békésből, Hevesből és a Tisza mellől érkezett áru is. Érdemes végigkóstolni mindegyiket. Az előrejelzések szerint a hazai termés szeptember második feléig is kitarthat, szóval lesz még bőven időnk a tesztelésre. A lecsónak való paprika és a paradicsom ára szinte együtt halad. Kilónként 299–450 forint között válogathatunk, ám az átlagár a paradicsomnál 300–350 forintra állt be.

Egyre több helyen kapható már savmentes paradicsom, kilója 590–690 forint. A tavalyinál valamelyest olcsóbb most a vastagabb húsú kápiapaprika, amelyet kilónként 420 forintért is hazavihetünk. Nincs nyár főtt csemegekukorica nélkül. A termetesebb csövek darabjáért 150 forintot kérnek, a kisebbeket 100 forintért adják az árusok. Egyre nagyobb a választék a szilvaféléknél is. Bár az árak tekintetében – 350–460 Ft/kg – talán még lehet várni a befőzéssel, de a friss gyümölcs lakmározásával már aligha. Talán az utóbbi évtizedben a szilva vesztett valamelyest korábbi népszerűségéből, ám érdemes megjegyezni, hogy beltartalmi értéke figyelemre méltó. A friss és aszalt szilva is gazdag káliumban, vasban és magnéziumban. A vitaminok közül kiemelkedik a B1- és B2-vitamin-tartalma. Sőt, nyári hőhullámok idején igazi kincs, hiszen magas víztartalmának köszönhetően kiváló szomjoltó is. Az őszibarack ára a gyümölcs fajtájától és minőségétől függően meglehetősen nagy szórást mutat. Érdemes tenni pár kört a piacon, hiszen 650 és 1200 forint között mozog a közkedvelt gyümölcs kilónkénti ára.