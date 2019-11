Nem mind acél, ami izzik

A mérlegadatok fő számai alapján akár minden rendben lehetne az ISD Dunaferrnél. A 2018. évi konszolidált éves beszámolójuk alapján az árbevétel az eddigiek legmagasabbja volt. Az adatsorból az is kitűnik, hogy az anyagjellegű ráfordítások összege is csúcsot döntött, miközben a bérek is – az előző évekhez képest látványosan – emelkedtek. Az adózott eredmény az előző évhez hasonlóan pozitív értéket mutat. Látszólag. Nézzük meg, hogyan is jött ez össze, és mire elég ez!

A cég éves beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentés (amely nyilvánosan is elérhető – a szerk.) – a többi között – tartalmazza, hogy az eszközök és a források egyező végösszege több, mint 262 milliárd forint, az adózott eredmény pedig meghaladja a 10,6 milliárd forintot. A beruházások mértéke ugyanakkor nem érte el még a 6 milliárd forintot sem, és ugye ebben aztán végképp nincsenek benne Dunaújváros levegőtisztaságát védeni hivatott környezetvédelmi beruházások. Mindeközben a könyvvizsgáló felveti a beruházások értékvesztési leírása elszámolása körüli kérdéskört is. Okkal merül fel, miért is kell akkor 350 embert kirúgni? Nem is annyira költői ez a kérdés, hiszen a könyvvizsgálói jelentés 2019. október 8-i dátummal készült, megelőzve tehát Evgeny Tankhilevich cégvezető október 11-i, az önkormányzati választások előtti első, majd október 29-i dátummal jegyzett második dolgozói levelét is. Az elsőben – többi között – arra panaszkodik, hogy az elmúlt hónapokban sorozatos politikai támadásoknak volt kitéve az ISD Dunaferr, arra (is) hivatkozva, hogy téves, valótlan, manipulált információkkal vádolják őket, a gyár működését gyengítik, a dolgozók munkáját, munkahelyét is támadják, veszélyeztetik. Ne feledjük, a választások előtti, munkavállalóknak írt levélről beszélünk, amelyben szó sincs még létszámleépítésekről, ebben azért „megágyazva” a későbbi bejelentésnek. A vállalatvezetés célja, írja… az, hogy biztosítsa az ISD Dunaferr társaságcsoport hosszú távú működését. Majd a második levélben aztán számos mozaik a helyére kerül, benne a 350 fős létszámleépítéssel, és a történet a könyvvizsgálói jelentésben leírtakkal válik teljessé. Mint ismeretes, az ISD Dunaferr Zrt. október 29-én a munkaügyi központban, majd 30-án a sajtóban is – a 2018-as mérlegadatok ismeretében – bejelentette létszámleépítési szándékát, amelyet az európai acél­ipar rendkívül nehéz gazdasági helyzete mellett a világgazdaság lassulásával, a csökkenő kereslettel és késztermékárakkal, valamint a hatóságok és az uniós szabályozók által előírt kötelező környezetvédelmi beruházások terheivel indokolt. A könyvvizsgálói jelentés szerint a Dunaferr társaságcsoportot jelentős működési és finanszírozási kapcsolatok fűzik az ukrán–orosz érdekeltségű ISD Korporációhoz, annak leányvállalataihoz, illetve kapcsolt vállalkozásaikhoz. Folyamatos működése ezen vállalatokkal folytatódó pénzügyi és működési támogatásától függ. Ennek részeként az ISD Dunaferr Zrt. ezen cégek felé igen jelentős rövid lejáratú kötelezettséggel bír, és több száz millió dollárnyi kezességet, pénzügyi garanciát vállalt egy, az ISD csoporthoz tartozó leányvállalat által felvett hitellel kapcsolatban. Megtudtuk, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészítésének időpontjában az ISD Dunaferr Zrt.-nél és anyavállalatánál az ISD Korporációnál adósság-átütemezés zajlik, ugyanakkor a kelet-ukrajnai politikai és makrogazdasági körülmények és ezek esetleges romlása is hátrányosan érintheti a magyar székhelyű cég működését, pénzügyi helyzetét. Tovább árnyalja a kialakult helyzetet az, hogy a vállalatvezetés 2018-ban nem képezett céltartalékot a szén-dioxid-kibocsátásból eredő jövőbeni kötelezettségére. (Ebből következően bármely, ezen kérdéssel kapcsolatos információ a konszolidált üzleti jelentésben lényeges hibás állítást tartalmaz.) Hogy értsék, a Dunaferrnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban céltartalékot kell képeznie minden tárgyidőszaki szén-dioxid-kibocsátásból eredő rendezetlen vagy céltartalékkal nem fedezett jövőbeli kvóta-visszaadási kötelezettségre. Ennek megfelelően a könyvvizsgáló véleménye szerint a Dunaferrnek 17,623 milliárd forint értékben céltartalékot kellett volna elszámolnia a konszolidált beszámolójában. Ezen céltartalék ugyanis – egyfajta költségként – ennyivel csökkentette volna a Dunaferr adózott eredményét, azaz ez esetben 7 milliárdos veszteséggel zárna a cég. A mérlegbeszámoló alapján az adózott eredményt ugyan eredménytartalékban hagyták, de adott esetben – a társaság jövő évi mérlegelfogadó közgyűlési döntése alapján – akár osztalékként is kifizethető majd. Kincs, ami nincs.