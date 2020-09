Nem magukban ünnepelnek, bulira hívják a város lakóit is

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 30. születésnapja alkalmából augusztus 31. és szeptember 5. között programokat szervezett egyrészt ellátottai számára, másrészt a város lakóinak is.

Már megszokhattuk, hogy általában ők maguk kedveskednek egy látványos gálaműsorral a városnak, idén, az alapítás 30. évfordulóján azonban másként lesz: egész héten vendégeket fogadnak, szombaton pedig nekik kedveskednek egy egész napos kavalkáddal a Liget közben felállított szabadtéri színpadon jeles fellépők – felajánlásként.

A hét indításaként tegnap délelőtt egy visszatérő vendég, Nagy Viktória, a Kreatív Stúdió tulajdonosa érkezett a napközi otthonba, hogy kézműves-foglalkozást tartson az ellátottaknak, amit mint mindig, most is nagyon élveztek.

Délután már egy nagyszabású rendezvény várta a városlakókat, a Bartók aulagalériájában azokból az alkotásokból nyílt kiállítás, amiket az ellátottak a művészetterápiás foglalkozásokon készítettek. A tárlatot Rohonczi ­ROHO István nyitotta meg. Így fogalmazott: „Amikor készülnek ezek a munkák, mindig új utak nyílnak meg. Amikor nézem, rácsodálkozom, mennyire őszintén, igazmondóan, játékosan lehet a világot feldolgozni. Szent Pál apostol mondja, hogy a világ sokféleképpen mulandó, de egyetlen dolog van, ami örök és állandó, az a szeretet. Ez lengi át ezeket a munkákat, és ezért ajánlom mindenki figyelmébe”. Köszöntőt mondott Szabó Zsolt alpolgármester, és természetesen szólt a megjelentekhez Kecskés Rózsa, a Jószoli vezetője is. Elmondta, hogy álmodtak egy nagyot az évforduló kapcsán, és egy hétig ünnepelnek azzal, hogy az önkéntesek hetét, a születésnapot, az autista világnapot egy csokorba fogták. A kiállítással kapcsolatban elmondta, sok művészeti ágban kipróbálták magukat az ellátottak, de ezt még nem mutatták meg, hogy ilyet is tudnak. Be is mutatta azt a két fejlesztőt, Kóty Zsuzsannát és Tankó Istvánt, akik a művészetterápiával foglalkoznak. Az ellátottak is műsort adtak, Berki Daniella és Cseh Gábor a Megnyitóra című verset mondta el Sz. Pál-Kutas Orsolya tollából, Tóth Tímea pedig az Ajándék címűt. Klép Tamás kíséretével Maczó Gaston énekelt két dalt. A kiállított munkák szeptember 11-ig láthatók, aznap délben elárverezik azokat jótékony célra.

Szeptember 3-án délután – az alapítás napra pontos évfordulóján – egy bensőséges házi ünnepséget tartanak majd a Liget közi intézményben.

A szombati nap, szeptember 5. lesz az igazi nagy durranás. Az egyhetes ünneplés zárásaként délelőtt 10 órakor elstartol a „Ragyogj kékben!” Ligeti kavalkád a Liget köz szabadtéri színpadán címmel. Ennek keretében a 30 éves Jószolgálati Otthon szervezésében lesz kézműves ajándéktárgyak és finomságok vására,

élmény­­festés, játékos mozgás, kézműves-foglalkozás, mesekuckó, és sok-sok fellépő várja az érdeklődőket. Emellett kísérőprogramok is lesznek, 10.15-kor mesekuckó Kálnay Adéllal, 10.45-kor élményfestés, 12 órakor kézműves-foglalkozás, 13 órakor élményfestés, 14 órakor kézműves-foglalkozás.

A 10 órai megnyitó után Őze Áron, a Dunaújvárosi Vegyeskar és a Kék Hangok kórus közös műsora kezdődik. 10.30-kor a Zoltán Erika Tánciskola, 11 órakor a ZsuRo Team, vagyis Szerecz Róbert és Tóth-Varga Zsuzsanna táncművészek lépnek fel. A Széchenyi Gimnázium Vegyeskara 11.45-kor kezd, majd 13 órától a Spartan Cheerleaders csoport lélegzetelállító akrobatikus műsora látható. A No Control Dance Club 13.30-kor lép színpadra, egy órával később pedig átveszi a főszerepet a zene, ugyanis Balla Bence ad koncertet, amelyben Tankó Judit is közreműködik. A nap programját az ugyancsak ünnepelt BeatKOHO koncertje zárja, ők már tíz éve képviselik a minőségi, színes hiphop muzsikát Dunaújvárosban.

És még egy fontos tényező: nem csak a fellépők vállalták el ingyen a műsort, megajándékozva ezzel a születésnapját ünneplő Jószolgálati Otthont, de az egész nap programja minden néző számára ingyenes, kivéve természetesen a gazdag étel-italkínálatot.