A német hatóság a RASFF rendszeren keresztül értesítette a Nébih-et, hogy Shigatoxin termelő E. coli baktérium szennyezettséget mutattak ki francia, lágy sajtban.

Az érintett tételek hazánkban egyes Lidl üzletekben voltak kaphatók 2019.12.28-át megelőzően. – Tájékoztat a NÉBIH.

A fogyasztók egészségének védelme érdekében a Jermi Käsewerk GmbH elővigyázatosságból visszahívja azon Milbona Selection Brie de Nangis francia lágy sajt, ~100g termékét, amelyen a következő azonosító adatok szerepelnek:

Minőségmegőrzési idő: 19.01.2020 vagy 20.01.2020

Tételazonosító: L29 513 vagy L29 514

Üzemazonosító: DE BW 331 EG (lásd a címke hátoldalán)

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosítóval ellátott terméket ne fogyasszák el, mert egészségügyi problémát okozhat.

Az E. coli fertőzésről

A shigatoxin termelő Escherichia coli (röviden E. coli) fertőzés tünetei hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet. Esetenként előfordulhat hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat vérzéses vastagbélgyulladást, vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó ún. trombotikus trombocytopéniás purpurát (TTP), vagy vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is.

Amennyiben az elfogyasztott élelmiszer élő shigatoxin termelő baktériumot tartalmaz, a fertőzés tünetei a fertőződés időpontjától számítva 1-8 napon belül jelentkezhetnek, az átlagos lappangási idő 3-5 nap.

Nem kell félni, Dunaújvárosban nem kapható a visszahívott sajt!

Az érintett tételek az alábbi Lidl üzletekben voltak elérhetők:

1186 Budapest, Margó Tivadar u. 83.

1116 Budapest, Fehérvári út 211.

2330 Dunaharaszti, Némedi út 102/A

1165 Budapest, Újszász u. 47/B

1173 Budapest, Pesti út 237/H

1188 Budapest, Nagykőrösi út 35‐38.

2220 Vecsés, Fő u. 244.

2600 Vác, Naszály utca 20.

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 20.

2030 Érd, Diósdi u. 2‐4.

2300 Ráckeve, Lacházi út 26.

1037 Budapest, Bécsi út 325‐337.

1044 Budapest, Megyeri út 53.

1215 Budapest, Ady Endre út 58.

1225 Budapest, Nagytétényi út 216‐218.

1061 Budapest, Király u. 112.

1149 Budapest, Mogyoródi út 23‐29.

1191 Budapest, Báthory u. 6.

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 16/a.

1086 Budapest, Teleki tér 1.

1033 Budapest, Huszti út 20.

1114 Budapest, Bartók Béla út 47.

2600 Vác, Bolgár u. 1.

1173 Budapest, Pesti út 2.

1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/b.

1182 Budapest, Cziffra Gy.u.115.

2120 Dunakeszi, Berek u. 2.

1138 Budapest, Váci út 201.

1152 Budapest, Régi Fóti u. 1.

2040 Budaörs, Károly király út 145.

1161 Budapest, János u. 196.

1028 Budapest, Máriaremetei út 1.

1156 Budapest, Erdőkerülő utca 36.

2112 Veresegyház, Budapesti út 1.

1039 Budapest, Szentendrei út 251‐253.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.

1181 Budapest, Üllői út 379‐381.

1074 Budapest, Rákóczi út 48‐50.

1101 Budapest, Üllői út 112.

A LIDL közleménye:

A visszahívás oka, hogy a fenti termékekben saját minőségellenőrzési vizsgálatok során toxinképző E.coli baktériumot mutattunk ki. A toxinképző E. coli baktériumok elszaporodva hasmenéses megbetegedést okozhatnak főként az érzékeny fogyasztói csoportok (csecsemők, kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű személyek) esetében.

Kérjük Vásárlóinkat, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idejű és tételazonosítójú termékekből vásároltak, ne fogyasszák el, hanem szíveskedjenek azt bármely üzletünkbe visszavinni. A vételárat – a vásárlást igazoló nyugta nélkül is – természetesen visszatérítjük.

A visszahívás kizárólag a Milbona Selection Brie de Nangis francia lágy sajt, ~100g fent megnevezett tételeit érinti, a termék más tételeire, illetve más termékekre a visszahívás nem vonatkozik.

A Jermi Käsewerk GmbH elnézést kér az okozott kellemetlenségért.