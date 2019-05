Nem éri meg kirabolni a dohányboltot: kicsi zsákmány, nagy büntetés

Az előző esetből kiindulva várhatóan a Dunaújvárosi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt gyorsított eljárásban bíróság elé állítja majd a Római körúti dohánybolti rablót, az épp csak hogy nagykorú R. Józsefet is.

A bő három héttel korábbi rablás vádlottjával szemben gyakorlatilag napokon belül a bíróság halmazati büntetésként jogerősen 5 év végrehajtandó börtönbüntetést szabott ki akkor.

Ahogyan arról hírt adtunk, pénteken este egy férfi bement a Római körúton egy dohányüzletbe, majd az eladót felszólította, hogy adja át a kasszában lévő pénzt. Ezt követően a férfi megragadta a nő nyakát, és a pulton, valamint a fiókban lévő készpénzt magához véve távozott. Nem mondhatnánk, hogy komoly zsákmányra tett szert, ugyanis a kasszában mindössze 40 darab ötszáz forintos, a borítékban pedig 30 ezer forint volt. Azt egészen biztosan kijelenthetjük, nem érte meg.

Olvasóinkban bizonyára felmerült a kérdés, miért volt a pulton borítékban pénz. Fontos részlet, ez is bizonyíték arra, hogy nem érdemes trafikrablásra adni a fejünket, ugyanis esély sincs nagyobb összegre szert tenni, lebukni viszont annál inkább. Ahogyan egy időben nagy „divatja” volt a benzinkútrablásoknak, most úgy tűnik, a dohányboltok csábítják a könnyű pénzre számító elkövetőket. Ám amiért annak idején lényegében megszűntek a benzinkútrablások, ugyanazt a módszert vezették be a trafikokban is.

Egy úgynevezett „bedobós” széf van az üzletek jó részében, amelyhez általában csak a tulajdonosnak van kulcsa. Amikor nagyobb összeg gyűlik össze a kasszában, az alkalmazott azt egy borítékba teszi, és bedobja ebbe a széfbe, ami lényegében elmozdíthatatlanul rögzítve van, és az esetek többségében riasztóval is el van látva. Arról ne is beszéljünk, hogy az üzletekben mindenhol kamera van, akárcsak a bankokban, pánikgombot telepítenek, sőt, még hordozható pánikgomb is van az eladónál, amivel akkor is segítséget tud kérni, ha bezárnák egy helyiségbe.

A rablás büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedhet. Aligha éri meg pár tízezer forintért ilyen hosszú börtönbüntetést kockáztatni. megkérdeztük: Mit tehetnénk a trafikosok biztonságáért?

Vincze Gyuláné

Mindenképpen nagyobb figyelmet kellene fordítani a Nemzeti Dohányboltok biztonságára, mert könnyű célpontok lehetnek a bűnözők számára. Nem ártana egy-egy ilyen trafikban biztonsági őrt alkalmazni, de nemcsak a dohányboltokba kellenének őrök, hanem minden üzletben szükség lenne rájuk.

Barkóczi Georgina

Nem tudom, hogy van-e mindegyikben pánikgomb, de ha nincs, azt mindenképpen telepíteni kellene a trafikokba. Ezenfelül az is jó megoldás lehetne, hogy esténként és a nagy forgalmú időszakokban nem egy, hanem két alkalmazott dolgozna egyszerre, így nagyobb biztonságban érezhetnék magukat az eladók.

Skoda Béla

Amikor megjelentek a Nemzeti Dohányboltok, én már akkor rossz ötletnek tartottam, hogy el van sötétítve az üvegük. Nem lehet belátni az üzletbe, nem tudni, mi történik bent, így az garázdálkodhat ott és úgy, aki és ahogyan akar. Ezt meg kellene szüntetni. Arról nem is beszélve, hogy az eladók többnyire hölgyek.