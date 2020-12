Felmondtak a Dunaferr vezető szakszervezeti tisztségviselőinek

Ahogy többször írtunk róla, szeptember 30-a óta nincs „igazgatósága”, illetve „felügyelőbizottsága” a cégnek. November végén a cégszerű működés törvényes visszaállítására szólította fel a Dunaferr vezetését a területileg illetékes Cégbíróság. December 11-én a Dunaferr Vasas Szakszervezet szövetségi tanács ülést akart tartani a gyárban, de mivel már a főportánál feltartóztatták őket a gyár biztonsági emberei, így az ülést kénytelenek voltak a főkapu előtt megtartani. Molnár László elmondta, nem tudják, mi az oka annak, hogy nem engedték be őket a gyár területére. Véleménye szerint a Dunaferr környékén régóta folyó harc áll e döntés hátterében. Kiemelte, a szakszervezet nem tett mást eddig, mint próbálta elérni, hogy helyreálljon az a törvényes rend, ami alapján ennek a vállalatnak működnie kellene.

„Azok a vezetők, akik most vezetőknek mondják magukat, mindent megtesznek azért, hogy a mi munkánkat ellehetetlenítsék, s ennek az egyik állomása az, hogy ma nem engedtek be minket a gyárba” – hangsúlyozta Molnár László. „Törvényesen ma a Dunaferrnek nincs kinevezett cégvezetője, nincs 2019-ről elfogadott beszámolója, nincs felügyelőbizottsága és nincs igazgatósága. Van egy igazgatósági tag, aki kísérletet tett arra, hogy helyreállítsa a törvénytelen működést, viszont őt sem engedik be a gyárba – mondta a szakszervezeti elnök. Kiemelte azt is, hogy a munkavállalók féltik a munkahelyüket, féltik a családjaikat, a várost és a régiót, hiszen harmadik hónapja nem kapják meg időben a bérüket. Mint mondta, hallani olyan hangokat, hogy a menedzsment be akarja perelni a szakszervezetet, mondván, hogy az rossz hírét kelti a vállalatnak, és hogy mindent megtesz azért, hogy a cég ellehetetlenüljön. Ezeket Molnár László visszautasította, hiszen, mint mondta, nem ők vezetik a vállalatot, nem ők hozták meg azokat a döntéseket, amelyek ide vezettek, a szakszervezet csak a törvényes működésért dolgozott. Szerinte azok felelősek a kialakult helyzetért, akik eddig vezették a gyárat. Mint mondta, van információjuk arról, hogy az új igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai és az új cégvezető kinevezése folyamatban van, és a Cégbíróságon is elindult ennek a bejegyzési folyamata. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi vezetés távozik a vasmű éléről, és helyreáll a törvényes rend, és lehet majd dolgozni tovább.

Elbocsátás, azonnali hatállyal

Evgeny Tankhlievich, legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettesként írta alá ismételten azt a munkavállalóknak pénteken kiküldött levelét, amelyben közli, hogy a Dunaferr DV.Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetőinek munkaviszonyát a vállalat azonnali hatállyal felmondja. Így fogalmaz a levélben: „Megelégeltük a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezet Szövetség vezetőinek áruló, kollaboráns magatartását is, és nem engedjük meg, hogy a továbbiakban bármiféle támogatást adjanak dunaferres munkavállalóként a zsákmányra éhes támadóknak. Éppen ezért a mai nappal az érintett szakszervezeti vezetők munkaviszonyát az ISD Dunaferr Zrt. azonnali hatállyal megszüntette”. Közben már a szakszervezeti vezetők céges telefonjait sem lehet már elérni.



Győri Gábor azzal folytatta, hogy a két, legitim igazgatósági tag közül az egyik igazgatósági tag Oroszországban börtönben van, így ő szabad mozgásában korlátozott, amíg a másik igazgatósági tag Tatjana Taruta – Győri szerint – a törvényeknek megfelelően összehívott egy közgyűlést, ami azonban határozatképtelen volt. Így a veszélyhelyzeti törvényeknek megfelelően ő mint egyetlen igazgatótanácsi tag egyedül döntött a törvényes működés helyreállításáról. Elmondta azt is, hogy az Ernst&Young, az ISD Dunaferr könyvvizsgáló cége – vélhetően hivatalból – beadta a Cégbíróságra a törvényes működés helyreállításához szükséges dokumentumokat. A Dunaferr vezetése ennek nyomán határozatot kapott kézhez, miszerint december 18-ig van ideje arra a cégnek, hogy a törvényes működést helyreállítsa. Ez a törvényességi helyreállítás az alapja annak, hogy egyáltalán működjön a Dunaferr.

– A vasmű jelenleg 50 százalék alatt termel, és ez is meg fog állni, mert alapanyag nincs, pénz nincs, senki nem mond semmit, és fél éve bizonytalanságban tartják a dolgozókat. A munkások elindultak, és máshol kezdtek el munkát keresni, tehát hiába lesz később alapanyag és pénz, nem lesz, aki termeljen. Ez pedig az egész városra és a régióra is hatással lesz” – vélekedett Győri Gábor.

Hegedűs László a szakszervezet másik alelnöke is felszólalt.

– Augusztus 14-én a cégvezetőként ismert ember felmondta a kollektív szerződésünket, amit mi továbbra is vitatunk, és bíróságon nyújtottuk be a keresetünket ez ügyben. Véleményünk szerint ő ál-képviselőként mondta fel a kollektív szerződést, mert a Dunaferr Zrt. alapszabálya szerint neki 2020. június 30-án a cégvezetői megbízatása lejárt. A cégvezető a vállalat első számú munkavállalója, aki azért van, hogy az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkáját segítse – mondta Hegedűs László. Majd így folytatta: – Az látszik a gyáron, hogy ő nem azon munkálkodik, hogy ezt a gyárat segítse, hanem azon munkálkodik, hogy ezt a gyárat tönkretegyék, lakatot nyomjanak a kapura, és akkor az itt élő emberek oda mennek, ahova akarnak.”

Arra a kérdésre, hogy hogyan tovább, azt a választ adta a szakszervezeti elnök, hogy bíznak a cégbírósági bejegyzésben és abban, hogy ennek mentén az új cégvezetés törvényes keretek között megkezdheti majd a munkát, mert az a fő, hogy termeljenek, és hogy a munkavállalók maradjanak a gyárban.

Lapunk információi szerint az érintett szakszervezeti tisztségviselők birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek Dunaújváros jegyzőjénél. (Mint ismeretes, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség – ha nem meghatározó mértékben is, de – részvényese az ISD Dunaferr Zrt.-nek, és címe is – a rendelkezésünkre álló nyilvános adatok szerint – a gyár dunaújvárosi telephelyével egy címen van bejegyezve. – a szerk.)

Az események itt nem értek véget, a szakszervezeti vezetőket egy idő után már nem értük el telefonon, s nem sokkal később a munkavállalók levelet kaptak a „legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettestől”, amelyben az áll, hogy felmondtak a szakszervezeti vezetőknek. Erről lásd bővebben keretes írásunkat.

A téma az országos sajtó érdeklődését is felkeltette, több orgánum is cikkezett a témában. A szakszervezet pedig mindeközben egy felhívást intézett a gyár dolgozóihoz a saját honlapján, amelyben arra kéri őket, hogy „jelen helyzetben ne csináljatok semmi törvénytelenséget, maradjatok nyugodtak”. Új információ esetén friss tájékoztatást ígértek ugyanebben a felhívásban, de lapzártánkig új bejegyzést nem tettek közzé.

Zártkapus mérkőzés – Várkonyi Zsolt

A cím önmagáért beszél. Szimbolizálja az elszakadást a környezettől, a józan együttműködés vagy ép ítélőképesség hiányát, de a kirekesztés szándékát is.

A Dunaferr már jó ideje a figyelem középpontjában van. Nem üzleti vagy sportsikerei, hanem működése vagy annak hiánya miatt. Azért ne legyenek illúzióink! Emlékezzünk arra, hogy kik is adták el – több mint másfél évtizede – a Dunaferr állami és önkormányzati részvénycsomagját már akkor is egy offshore hátterű cégnek! A Medgyessy–Gyurcsány kormány privatizálta a céget, miniszterelnökként az egyikük eladta, a másikuk meg leigazolta a szerződési feltételek teljesítését. Így került a vasmű az ukrajnai székhelyű ISD Korporáció irányítása alá. Majd az előző évtized végi gazdasági válság, illetve az orosz–ukrán háborús konfliktus következtében kialakult működésbeli problémák miatt nehéz helyzetben lévő korporáció a megmentése kapcsán képbe került orosz hitelintézet többségi tulajdonába került. Ez a tulajdonosi érdekkör nevezte ki a Dunaferr mai vezető tisztségviselőit is, akik közül e cikk megjelenésének időpontjában – részben lemondásuk vagy mandátumuk lejárta miatt – egyikük sem cégjegyzésre jogosult személy. A cégkivonatban foglaltak szerint jelenleg legitim vezető tisztségviselő a korábban is igazgatósági tag, a két ukrán delegált, akik azt a tulajdonosi érdekkört képviselik, amely miatt az évtized elején az oroszok képbe kerültek. Egyiküknek sincs önálló cégjegyzési jogosultsága, az együttes cégjegyzés meg egyikük személyi szabadságának akadályoztatása miatt ellehetetlenült. Nem vagyok jártas abban, hogy ebben a helyzetben kinek milyen legitimációja van egy közgyűlés összehívására. Azt azért nem szeretné senki itt Dunaújvárosban, hogy a cég kényszertörlésével kapcsolatos folyamat elinduljon. Ahhoz, hogy ez ne következhessen be, helyre kell állítania a Dunaferrnek a működéséhez szükséges törvényes állapotot. Erre leghamarabb – eddigi ismereteink szerint – a december 17-re összehívott közgyűlésen nyílik lehetőség.

Zártkapus mérkőzés a „portyázók, a hordák és a csillagközi rombolók között”

Továbbra is kérdés, hogy jelenleg ki finanszírozza a cég működéséhez, termeléséhez szükséges szolgáltatásokat, alapanyagbeszerzéseket, és akkor még ott vannak a beszállítók, nem utolsósorban pedig a munkavállalók bére, béren kívüli juttatásai. Most, amikor az acélpiaci árak is már több mint három hónapja emelkednek, lehetne nyereséget termelni. Ám félgőzzel, alapanyag és soha ne hagyjuk ki, szakértő vezetés nélkül nem lehet!

Ami a Dunaferrnél történik hosszú ideje zártkapus mérkőzés. Ennek a sportközvetítések kapcsán hallott kifejezés okát tudjuk, a koronavírus-járvány miatt alkalmazzák. Az acélipari cég esetében azonban nem erről van szó. És anélkül, hogy ezt most részletesen elemeznénk, legyen annyi elég, hogy a színfalak mögötti ellentétek már a színpadi előadás során is világosan érzékelhetőek. A kommunikáció stílusa árulkodó: az ukrán portyázó csapatok kifejezés örökre belénk ivódott. És a legutóbbi péntek délutáni munkáltatói levélben már kibővült a választék, megismerkedhettünk azzal, hogy napjainkban hordák is járják a környéket. Egy barátom mondta, hogy e közlemények retorikája a Star Wars filmek hangulatát idézi, csak az nem derül ki abból, hogy mikor érkeznek a csillagközi rombolók. Nos, megérkeztek, a Dunaferr menedzsmentje részéről. Non plusz ultraként nem engedték be a gyárba a szakszervezeti, központi üzemi tanácsi és a cégadatokban hatályosan szereplő egyik igazgatósági tagot sem, letiltották a munkáltató által biztosított telefonszámokat is. Az indokokat csak sejteni lehetett ebben a folyamatban, majd a legfőbb, általános vezérigazgató-helyettes tájékoztatójában leírtak erre is választ adtak. A szakszervezet három vezető tisztségviselőjének felmondtak. A történetnek azonban itt még nincs vége!

„Asztarózsna, asztarózsna, dvéri zakrivájutsza! Szlédujuscsije sztáncija…” És moszkvai metrószerelvény tovább indul a következő állomásra. Reméljük nem a végállomásra!