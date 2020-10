Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.10.02. – 206. nap

Tegnap késő este összefutottam a barátaimmal egy aperitívre, és végül lenéztünk egy pinceétterembe. A szűk és zárt helységben egy dj nyomta a zenét vacsora közben, és miután táncolni nem lehet a szabályok szerint, a vacsoravendégek az asztal körül táncoltak a helyükön, szájmaszk nélkül, hiszen a maszk az evés-iváshoz levehető. A lányok szilveszteri bulihoz megfelelően voltak sminkelve és öltözve, gondolom már jó ideje kiéhezhettek egy kis bulira, mert igencsak önfeledten ugrándoztak. Volt akit ismertem, és tudom hogy napközben azon sopánkodik hogy a korona vírus miatt nem megy a munka.

Csak kettő percet voltunk lent amíg szétnéztünk, és már mentünk is tovább. Nem engedhetem meg magamnak, hogy beteg legyek, hiszen sokan járunk dolgozni a műterembe, és mindennap jönnek-mennek a tanfolyamosok. Ha valaki Covidos lesz közülünk, akkor be kell zárnunk hetekre, és a legjobb esetben is mindegyikünk karanténba kerül, ki tudja meddig.

A vártnál jóval korábban, két nappal ezelőtt felbukkant az első influenzás beteg (9 hónapos csecsemő). Az “A” típusú H3N2 vírus izolálták nála, ami már ismert az előző évekből, így van aki már átesett rajta. Az influenza elleni védőoltás október közepétől mindenki számára elérhető lesz.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 53997. Az elmúlt huszonnégy órában 2499 az új fertőzött, közülük 324 (12,3%) Lombardia régióban van.

3142-en (+45 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 294 (+3) beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 50561-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 229970-en gyógyultak, közülük ma 1126-an.

Az elhalálozottak száma 35941 közülük a mai napon 23-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 319908.

A fertözöttek száma 0,8%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 120301 tesztet végeztek és 2499 fertőzöttet azonosítottak, tegnap 118236 teszttel 2548-at, tegnap előtt pedig 105564 teszt által 1851-et.

Szeptember utolsó hetében 14 új gócpont alakult ki, ami az iskolákhoz vezethető vissza. Az előző hetekhez viszonyítva a helyzet gyorsan romlik, és a virológusok szerint ez az önfeledt nyaralások utószele. Míg a fertőzöttek általában fiatalok voltak a nyáron, és az átlagéletkor lement 30 alá, jelenleg a szülők és a nagyszülők generációja van soron, az átlagéletkor ismét emelkedik, már meghaladja az 50 évet.

Olaszország több részén ismét kötelező a maszk viselete ha valaki elhagyja otthonát (a szabadban is). A kormány előrejelzése szerint csak napok kérdése, és ez a szabály egész Olaszországra kiterjedhet.

Eddig 6,92 millió lakos tesztelt legalább egyszer (az ország lakossága 60,36 millió) és tegnapig összesen 11,4 millió tesztet végeztek az ország területén.

A gazdaság nehezen bírna ki egy újabb országos lock down-t, de ha a számok ismét megemelkednek, lehetséges hogy a problémás zónák lezárásra kerülnek. Ha a napi fertőzések száma eléri az 5-6000-et, akkor a kormánynak muszáj lesz ismét drasztikus szigorításokat hoznia.

A diszkók továbbra is zárva maradnak, és szóba került az otthoni privát összejövetelek, házi bulik, focimeccsek betiltása is. Valószínűleg hamarosan korlátozásra kerül az esküvők, temetések résztvevőinek száma.

Az egyetlen megoldás a kitartás, és hinni, hogy előbb-utóbb meglátjuk a fényt az alagút végén. Ha minden zökkenőmentes lesz, akkor az AstraZeneca cég leszállít 2-3 millió főre elegendő oltóanyagot az év végéig.

