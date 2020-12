Nem csak pisztollyal tud jól bánni, a pecabottal is

Az első komoly hitetlenkedésem vele szemben akkor adódott, amikor megtudtam, hogy Rómában 2014-ben a Tevere folyón világbajnoki címet nyert egy horgászversenyen. De csapatban is aranyat szereztek a magyarok.

Majd három év múlva szintén vébé nyertes volt Szerbiában, Horgosnál. Kiderült tehát akkor, hogy Gurisatti Gyula nemcsak pisztolylövésekkel tud pontosan durrogtatni, hanem a pecabotot is időben tudja kirántani a folyóból a hal szomorúságára.

Tasson, ahol a nyár legnagyobb részét a Ráckevei-Dunaágnál töltöm, főképp László szomszédom társaságában mindig fontos téma a horgászat. Innen származik az örök vita: mitől is jó a halászlé, hogy is kell a hallét ízletesen megfőzni? Bevallom, tanult barátom, jelenleg séfképzős hallgató (vagyis még nem egy Gordon Ramsay) amikor egy alkalommal meghallotta, hogy én vegetát is teszek a halászlébe, megdermedt. Majd jajgatott és hosszasan röhögött a vegetán. Azóta nem vállalkozom a halfőzésre. Nem veszek a vegetás zacskó mellé fakanalat sem! Miután megenyhült irányomban elárulta a nagy titkot. _ Minden a pirospaprikától függ. Én egy szegedi vállalkozó paprikáját használom. Fantasztikus az íze, az illata. Értesítés után postán is elküldi a paprikát, csípőset, csemegét. Rengeteg megrendelés érkezik hozzá. Az egész család dolgozik a fűszer elkészítésén. De lásd, ki vagyok. Elmesélem egy nem régi bakimat. Rengeteg cukrot tettem a túrós linzer anyagába. Így alaposan megégett a tésztám. Irány a kuka! Ebből is látszik, a szakácskodás nem könnyű mesterség.

Nos, visszatérve a a dunaújvárosi világbajnok horgászhoz. Gurisatti Gyulához, úgy döntöttem, hogy próbára teszem.

– Gyuszi, szerinted mivel a legsikeresebb a harcsát kifogni?

– …

Végül elárultam neki, hogy a tassi horgászok, főképp a fiatalok rájöttek: kagylóbéllel lehet a harcsát megbolondítani. Lebuknak a fiúk a meder aljára, felszedik a kagylókat, bele a gatyába (ez a zsákmány összegyűjtéséhet szükséges) S a kagylóbelet már a parton készre dolgozzák, és máris bevethető a horgászbot. Gyuszi a harcsafogáson nem lepődött meg.

– Valóban létezik ilyen ízesítésű csalianyag. A harcsa bőre alatt kell egy kis zsíros részt hagyni, majd fel kell darabolni, és megsütni ropogósra. A halászléből pedig a sűrűjét szeretem. A családban apósom remekül főzi.

Nos, ennyit a vizes lukulluszi örömökről. Ugorjunk most egy nagyot a szárazföldre. Mondjuk Gurisatti Gyula egyik kedvenc helyére a lőtérre. Annyit elöljáróban, hogy ő a járvány ellenére megállás nélkül versenyben tartja magát. A pisztolylövészettel foglalkozó versenyző olyan sportember, aki mindig készül valamire.

– Egész évben mást sem csinálok, csak készülök. De sajnos a mozgássérültek lövészversenyeit sorozatban mondják le. Ez tényleg elkeserítő. Nagy a bizonytalanság. Most Finnországban lesz az Európa-bajnokság. Erre rendezik meg a válogatót Budapesten, Szombathelyen. December 10-én az is eldől, hogy lesz-e verseny, vagy sem.Ha szabad utat kapok a paralimpiára, akkor naponta augusztus végén négy-öt órákat fogok edzeni. Ha nem lesz, akkor az addigi eredmények alapján szétosztják a kvótákat, és így rendezik meg az olimpiát. Nekem nagyon jók a világbajnoki eredményeim. Ausztráliban légpisztolyban ötödik, Koreában kilencedik, az Eb-n hatodik lettem… Tehát kvótaügyben nem vagyok ideges. De nem szabad elfelejtenem, hogy nekem Grétáért is szurkolnom kell. Csak már ott tartanánk. Ketten az olimpián! Az édesapa Gurisatti Gyula para sportlövő és lánya Gurisatti Gréta válogatott vízilabdázó. De szép is lenne.