Nem árt, ha néha tudatosan kikapcsoljuk okostelefonunkat

A járványhelyzet csak felerősítette a trendet, egyre több kapcsolatot működtetünk az online térben, miközben a személyes találkozásaink száma csökken. A világhálón kiélhetjük játékszenvedélyünket is, a számítógépes játékoktól az agárfuttatásig. Ujvárosi Lászlóval, az MRE Újváros Drogambulancia terápiás munkatársával az online tér nyújtotta határtalan lehetőségekről és veszélyeiről beszélgettünk.

– A technikai fejlődés, a digitalizáció felgyorsulásával nagy tömeg számára lett sokkal könnyebben elérhető az online tér. Szó szerint: ki se kell menni érte. Itt egy okostelefon, és lehetőségek milliói állnak előttem. A veszélyt abban látom, hogy ebben, a szinte erőfeszítés nélkül elérhető térben nagyon könnyű elveszni. Az úgynevezett online-függőség és ennek közösségi oldala talán a legfontosabb. Sokan például komoly problémaként élik meg, hogy nem lájkolták az adott Facebook-bejegyzését elegen, vagy időben. Nem érkezett azonnal pozitív visszajelzés az elküldött posztra, vagy éppen az elmúlt egy órában nem volt mód jelen lenni ebben az online térben. Gyakran úgy érezhetjük, hogy a világháló segítségével erősebbek lettek a szociális kapcsolataink, hiszen több ezer barátunk, ismerősünk lehet a világ bármely pontján. Mindemellett valós veszélyt jelent, hogy a napi fizikális kapcsolatot pedig elveszítjük a szűkebb, lokális környezetünkkel. A számítógépes játékok, valamint az online elérhető játékok tekintetében is nagyon alacsonyan van a belépési küszöb. Az online elérhető játékok, sportfogadás folyamatos használata is átcsúszhat egyfajta függőségbe. Ez hasonló problémákhoz vezet, mint a túlzott alkoholfogyasztás, vagy szerhasználat.

– Mikortól számít már kórosnak az online tér használata? Például: napi két-három óra még belefér, de a negyedik óránál azért már jó lenne mással is foglalkozni?

– Jelei lehetnek már akár a napi egy-kétórás online játékhasználatnak is, de én nem választanám le bármi más egyéb függőségtől. Egyszerűen fogalmazva: a függőről onnan lehet megtudni, hogy függő, ha problémát jelent számára, ha elveszem a játékát. Esetünkben értsük szó szerint: kikapcsolom a telefonját, a számítógépet, vagy jelszót teszek az eszközökre, egyes programokra. Az illetőnek megváltozik a viselkedése: például izzadni kezd, agresszívvé válik. Ezek a jelek utalhatnak arra, hogy már függőségről beszélünk. A függőségnek szintjei vannak. Az, hogy valaki mindennap tévézik, játszik, vagy beküld egy sportfogadási szelvényt, az még nem feltétlenül jelent problémát. A függőségnek akkor vannak komoly következményei, ha már beszűkül a tudat, az élettér, és már nem tudunk másra koncentrálni, hogy időben ott legyünk a játéknál, legyen elég pénzünk hozzá… Amikor fontosabbá válik az eufória, mint a normális lét, akkor beszélhetünk a függőségnek azon aspektusáról, hogy ez már káros, vagy kóros. A függőséget szokták „jó” vagy „rossz” jelzővel illetni. Szerintem ilyenről nem beszélhetünk. Mint említettem, a függőségnek csak szintjei vannak.

– Az MRE Újváros Drogambulanciáján milyen gyakorisággal fordulnak meg játékfüggők?

– Mi főként szerhasználókkal foglalkozunk, specifikusan nem foglalkozunk játékfüggőkkel, szerencsejáték-függőkkel. Természetesen nálunk is megfordultak játékfüggők. A mi célunk, hogy visszabontsuk ezt a folyamatot, és annak miértjeit kezeljük. Én is foglalkoztam játékfüggővel. Jelezném: ide sorolunk például minden szerencsejátékot, a lottótól a lóversenyen át a netes agárfogadásig. A szerencsejátékokból fakadó dinamika hat a fogadóra: mi van, ha éppen ma nyer a csapatom, kihúzzák a számaimat, megpörgetem a tutit… A célunk, hogy a függőséget kezeljük. Nagy dilemma, hogy egy bentlakásos otthon terápiája keretében, amit mi is követünk, egy szerhasználó és egy szerencsejáték-függő tud-e együttműködni. A tapasztalataink azt mutatják: igen. A cél minden esetben, hogy megfogjuk-e azt a vágyat, amiért valaki szerhez nyúl, vagy éppen kaparós sorsjegyet vesz már kóros szinten.

– Egy átlagember napi 80–100 alkalommal néz rá okostelefonjára. Rendben van ez így?

– Erről a szakmán belül is vita van. Magam is úgy nevelkedtem, hogy telefon is alig volt, nemhogy mobil. Könnyű azt tanácsolni, hogy az okostelefont bizony használjuk helyesen, de be kell látni, a napi munka és a családi kapcsolattartás egy jelentős része is már ide tevődött át. Nem lehet leválasztani a napi életről. Nézzünk például egy kiskamaszt, aki pont a szocializációjának azon szakaszát éli, hogy elfogadtassa magát, kiépítse kapcsolatait. Ha egy döntéssel elveszem a telefonját, akkor pont izolálom a gyermekem, és elszakítom a kortársaktól. Természetesen a másik véglet sem helyes. A probléma ott van, hogy az okostelefon egy nagyon új eszköz, még csak most tanuljuk a helyes használatát. Hosszabb távon még nem is ismerjük a hatásait. Csak egy kis visszapillantás: pár évtizede azt mondták, aki sokat tévézik, az elbutul… Mindig voltak jogos félelmek a technológia váltások alkalmával. A lényeget abban látom, hogy miként tudjuk megőrizni a személyközi kapcsolatainkat. Lehet ez egy elutasítás, vagy egy pozitív visszajelzés. Az online térben ezek másként működnek. Az, hogy jobbra vagy balra húzlak-e egy adott applikációban, abban a döntésben nincs ott a valós érzelem, a hatás, a szemkontaktus. Az én meglátásom szerint, ha lehet, törekedni kell a valós személyi részvételre. A járványhelyzet azonban részben ezt is átírta, hiszen most sokak számára az egyedüli kapcsolattartási lehetőség a világháló. Most jogosan feltehető a kérdés, miért kóros az, ha én a családommal, a barátaimmal a neten tartom a kapcsolatot napi sok órában… Nehéz kérdés. A mértéket kellene megtalálnunk. Akár azon az áron is, hogy néha tudatosan kikapcsoljuk a telefonunkat.