Negyven napirend, és kérdések

Szeptember 17-ére, csütörtökre hívta össze a közgyűlést Pintér Tamás polgármester. A képviselő-testület tagjai negyven napirendi pontban hozhattak döntést a nyílt és két napirendi pontban a zárt ülésen.

Az első napirendhez Cserna Gábor, a Fidesz-frakció vezetője szólt hozzá elsőként, több kérdést is megfogalmazva a városvezetés felé.

Fontos kérdések

A Területi Operatív Program (TOP) kapcsán megkérdezte, hogy a városi TOP-os pályázatok milyen szakaszban vannak, továbbá, hogy egyes helyi iskolák az iskolák és óvodák felújítása után – amelyeket még az előző városvezetés ideje alatt végeztek el TOP-os pályázati forrásból – a pályázatok pénzügyi lezárása megtörtént-e már. Cserna Gábor azt is megkérdezte, hogy a városvezetés tervez-e egyeztetéseket a vasmű menedzsmentjével az aktuális kérdésekről, úgy mint Kálló Gergely országgyűlési képviselő. Érdeklődött afelől is, hogy az élményfürdő belső terei mikor nyitnak meg, illetve hogy lesznek-e olyan kedvezményes belépők diákoknak, nyugdíjasoknak, fogyatékkal élőknek, mint az előző városvezetés idején. Érdeklődött a József Attila Kollégium és a Semmelweis Kollégium sorsa felől is, amelyeket korábbi üzemeltetőjük visszaadott a városnak. Rákérdezett arra is, hogy igazak-e azok a hírek, miszerint az önkormányzat tervezi a tulajdonában lévő belföldi üdülőhelyek eladását, illetve a helyi kemping értékesítését. Végül pedig afelől érdeklődött, hogy a temető új üzemeltetője tudja-e már biztosítani a szerződése és a törvény szerint előírt kötelezettségeket. A válaszokat Cserna Gábor írásban is elfogadta volna, de ezekben a kérdésekben rövid válaszok érkeztek több képviselőtől is. Pintér Tamás polgármester az élményfürdő kapcsán elmondta, hogy a belső térben a munkálatok folyamatosak. Reméli, hogy meg tudják nyitni a belső medencéket, illetve dolgoznak a kedvezményes belépőjegyrendszer kialakításán is, de az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt még várat magára. A kollégiumokkal kapcsolatban sem mondott új információt. Dolgoznak azon, hogy megfelelő üzemeltetőt találjanak ezeknek az épületeknek a hasznosításához.

Illetve cáfolta Cserna Gábor értesüléseit, miszerint az önkormányzat eladná a kempinget, illetve más, a tulajdonában lévő üdülőt. Szabó Zsolt a TOP-os pályázatos kérdésre azt válaszolta, hogy csontvázak dőlnek ki a szekrényből az előző városvezetés hanyag kezelése miatt, s hogy ez 65 millió forint bírság megfizetésével terhelte meg a város kasszáját, de konkrét részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. A vasművel kapcsolatban Kálló Gergely válaszolt a képviselőnek. Elmondta, hogy választások kapcsán mindig előkerül a vasmű kérdése, idézett dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztostól korábbról és Cserna Gábortól, sőt még Szijjártó Péter külügyminisztertől is, de saját „aprócska” szerepüket a saját maga által felemlegetett ügyben nem ecsetelte. Mezei Zsolt alpolgármester a temetővel kapcsolatban azt válaszolta, hogy volt csúszás bizonyos dolgokban, de mára már minden rendben van, működik a temető ügyfélszolgálata, élnek a telefonvonalak.

A többi napirendről

Az első napirendi pont hosszúra nyúlt tárgyalása után folytatódott a döntéshozói munka. A képviselők elfogadták a költségvetési rendelet módosítását, az I-II. negyedévi pénzügyi tervek teljesítését, a görögkatolikus templom építéséhez 2021. és 2022. évben nyújtandó támogatást, a könyvtár és a múzeum új szervezeti és működési szabályzatát is. Szavaztak a CityRocks Kft.-vel a zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződés módosításáról, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról, és a kalandpark bérbeadásáról is.

Bizottságba be, frakcióból ki?

Döntöttek a Kisapostag községgel megköthető, területrész-átadásra vonatkozó szerződést előkészítő bizottság létrehozataláról, amelybe Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester javaslatára (!) dr. Molnár István helyett a Jobbik színeiben 2018-ig országgyűlési képviselőként dolgozó dr. Staudt Gábort delegálták. Az utolsó, sürgősségi napirendként felvett pontban új tag megválasztására került sor a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságba. A képviselők a fideszes listáról a közgyűlésbe bejutott Gombos Istvánt választották. Ez utóbbival kapcsolatban Cserna Gábor a Fidesz-frakció vezetőjeként jelezte lapunknak, hogy Gombos István erről nem egyeztetett velük, ezért jelzi a képviselőtársának azt, hogy vagy mondjon le a Fidesz által kapott mandátumáról, vagy üljön át a „függetlenek” közé!