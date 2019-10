Négynek nem akadt kihívója

Csendben, problémamentesen zajlott a választás a város környéki településeken tegnap.

Polgármesterként Daruszentmiklóson Rauf Norbertnek, Előszálláson Farkas Imrének, Kisapostagon Nagy Attilának, Nagyvenyimen Vargáné Kaiser Katalinnak nem akadt kihívója, ők egyedüli jelöltként – és biztos befutóként – legfeljebb azon izgulhattak, hogy milyen összetételű képviselő-testülettel kell dolgozniuk az elkövetkező években.

Rácalmás, Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim, Kisapostag Rácalmáson a polgármesteren, a helyi önkormányzati képviselőkön túl nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választottak tegnap. A valasztas.hu adatai alapján német települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választhattak ott a nemzetiséghez tartozók.

Rácalmáson 3890 választópolgár járult az urnákhoz. Két polgármesterjelölt és összesen 17 egyéni képviselőjelölt közül kerülnek majd ki a kisváros képviselő-testületének tagjai. Négy szavazókörben, így az általános iskolában, a művelődési házban, az orvosi rendelőben és a Jankovich-kúriában várták a szavazatszámlálók a választópolgárokat. A Rác­almási Választási Iroda vezetője, dr. Györe Andrea lapunk kérdésére elmondta, hogy a választás során semmilyen rendkívüli esemény nem történt a településen, bejelentés nem érkezett.

Szujerné Kovács Ilona mozgáskorlátozott, mégsem kért mozgóurnát, a férjével, Szujer Jánossal együtt szavazott a Jankovich iskolában. A szavazókör elnöke, Füléné Perusza Katalin segített neki, közelebb tartotta az urnát, hogy könnyebb legyen beledobni a borítékot. A Szujer házaspár egyébként nemzetiségi szavazatot is adott le. Fontos, hogy a fiatalok is kinyilvánítsák akaratukat. Fejes-Nagy Gergely első szavazóként voksolt a rácalmási művelődési házban, ajándékot is kapott.

(A választás eredményeit a duol.hu-n kísérhetik figyelemmel keddi lapszámunk megjelenéséig.)