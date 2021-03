Naponta ötven-száz oltást adnak be a praxisokban

A környékbeli települések háziorvosi szolgálatai és a polgármesteri hivatalok jól együttműködnek a covidos oltással kapcsolatban is.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyben a BKV működése

Mezőfalván napi kapcsolatban vagyunk az orvosi szolgálattal. Minden feltétel adott az oltások beadásához. Még azt is biztosítjuk, hogy a nagyon nehezen járó embereket a polgárőrség segítségével beszállítjuk az oltópontokra. Ha segítségkérés érkezik, rajtunk nem múlik, megoldjuk. Egyelőre ilyen igényt nem jeleztek. Az orvosok és az asszisztencia megbirkózik a feladatokkal – mondta kérdésünkre Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere.

– Kisapostagon is rendben zajlik az oltások beadása és szervezése. Nehézség még nem merült fel. Az önkormányzat minden segítséget megad, ahogy eddig is tette. Külön köszönet jár a háziorvosunk asszisztensének, Szilágyi Lajosné Zsuzsának, aki szinte minden nap reggel hattól este hatig látja el a szolgálatot – válaszolta Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.

– Baracson is megoldottak az oltással kapcsolatos feladatok, rendkívüli beavatkozásra nem érkezett igény – tájékoztatta lapunkat Várai Róbert polgármester. – Jól szervezett az egészségügyi ellátásunk és bírja a terhelést. Ha segítségre lesz szükség, természetesen a tőlünk elvárható igyekezettel fogjuk megtenni.

Nagyvenyimen Takácsné dr. Gécs Anita jegyző elmondta, folyamatosan tartják a kapcsolatot a két háziorvosi körzettel, amennyiben szükség lenne humán erőforrásra, akkor tudják biztosítani azt, de eddig nem merült fel ilyen igény.

– Naponta tapasztaljuk, hogy óriási a nyomás a háziorvosi praxisokon, ezért önkormányzatunk már korábban felajánlotta a segítségét az orvosoknak. Komoly terhet jelent az oltások megszervezése, hiszen naponta akár 50-100 emberrel is egyeztetni kell. Érkezett is konkrét kérés az önkormányzathoz, egy szociális vonalon dolgozó munkatársunk két alkalommal is segített már a kiértesítésben, a telefonos egyeztetésben – mondta el Schrick István, Rác­almás polgármestere, aki kiemelte: – hozzánk is egyre több segítségkérés érkezik, az utóbbi egy évben szinte megduplázódott az igénylések száma, szociális munkatársaink továbbra is segítenek a bevásárlásban, a melegétel-kiszállításban, a gyógyszerek kiváltásában.

Daruszentmiklós sajátos helyzetben van. Mivel a háziorvosi helyet régóta nem tölti be senki, ezért az önkormányzat biztosítja a háziorvosi szolgálat adminisztratív részét ellátó személyzetet a normál hétköznapokon. A védőoltással kapcsolatos feladatokat zökkenőmentesen oldják meg.

Előszálláson az oltásra várakozókat Farkas Imre polgármester és a hivatal két ügyintézője értesítette telefonon. Legközelebb mintegy 120 fő beoltását tervezik. Ezenkívül a hivatal dolgozói közül négyen mennek az oltási pontra, ahol az adminisztrációs és egyéb egyszerűbb feladatok elvégzésével segítik a személyzet munkáját.

Nagykarácsonyban a beoltásra való telefonos értesítést az orvosi rendelő szakszemélyzete folyamatosan végzi. Nem kértek külső segítséget a feladat ellátásához. A hétvégén körülbelül 70-80 ember oltanak be. Ha valakinek szállításra van szüksége, állnak a rendelkezésére.

– Hetente többször is egyeztetek a kulcsi háziorvossal, legutóbb azt az információt kaptam, hogy jelenleg maradéktalanul el tudják látni feladataikat, ám ha szükséges lesz, akkor a település két védőnője bekapcsolódik a munkába az oltásra regisztrált polgárok kiértesítésével, az adminisztratív feladatok ellátásával, ezzel is enyhítve a háziorvosi praxisra nehezedő nyomást – mondta el Jobb Gyula, Kulcs polgármestere, aki hozzátette, a kulcsiakkal beszélgetve azt tapasztalta, hogy a településen is jelentősen megugrott az oltási hajlandóság.