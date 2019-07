Napközi kutyáknak és Tetovált Állatvédők

Egy sima nyaralás esetén is probléma lehet, hogy mi legyen négylábú barátunkkal addig, amíg mi kikapcsolódunk, egy fesztivál azonban talán még nehezebb kérdés, hiszen a sátorban nem maradhat a kutyus a koncertek alatt. Maradhatott viszont a Tetovált Állatvédők kutyanapközijében, persze csak bizonyos feltételek mellett.

A csapat már másodjára jelent meg a fesztiválon, a tavalyi jó tapasztalatok után idén visszatértek standjaikkal és a napközivel is. Itt a gazdik bátran leadhatták kedvencüket, mert hozzáértő állatbarátok vigyáztak rájuk. Fontos azonban, hogy a kisállatot csak chipleolvasás és érvényes oltási könyv bemutatása után bébiszittelték. Ennek fejében viszont nem csak vigyáztak azokra, de meg is sétáltatták az önkéntesek, ha pedig a kutya nyugtalan vagy igényli, akár játszanak is vele. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a sokszor az emberi fület is bántó decibelek még a legszocializáltabb kutyák számára is sok lehet, így csupán néhány óra eltöltése javasolt a napköziben.

Az állatvédők Merch-standján mindenféle relikviákat vehettek, sőt, adakozhattak is az állatbarát rockerek. Nem csak itt, hanem más fesztiválon is képviseltették magukat a Tetovált Állatvédők, jelen voltak például a maratonnal párhuzamosan futó Efotton is. Az ilyen nagy forgalmú események nagyon nagy hírértékkel bírnak, és néhány gazdikeresőjük is könnyebben otthonra talál.

Vezető képünk illusztráció.