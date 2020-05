Nálunk nagyon fegyelmezettek voltak a dolgozók és a lakosság

Az elmúlt hét elején újraindultak egyes ellátások a Szent Pantaleon Kórházban. A vírussal folytatott harc első nagy csatája véget érni látszik, de a küzdelemnek még nincs vége. Az eddigi tapasztalatokról dr. Mészáros Lajos főigazgatót kérdeztük.

– Március közepétől kellett leállítanunk a tervezett betegellátást, attól kezdve csak a sürgősségi eseteket látjuk el és azokat, amelyek ellátás nélkül hosszú távon egészségkárosodáshoz vezethetnének. Némely osztály könnyebb helyzetbe, amíg más, mint például a fertőző vagy az intenzív osztály nehezebbe került. Ennek megfelelően csoportosítottuk át az ágyszámokat is. Tehát a sebészettől, traumatológiától, fül-orr-gégészettől, szemészettől, belgyógyászattól a fertőzőosztály kapott helyiségeket, illetve fent kellett tartani a lélegeztetésre alkalmas, tehát központi gázzal ellátott ágyak egy részét intenzív terápia céljára. Így a maradék ágyakon tudtuk a sürgősségi ellátást folytatni. Prioritásként kezeltük, hogy a kórházban ne törjön ki sem a dolgozók, sem a betegek között járvány, ezért volt fontos, hogy már az első pillanattól elkülönítsük azokat, akik fertőzésgyanúsak voltak. Őket a kórház előtt elhelyezett sátorban kikérdezzük, megmérjük a hőmérsékletüket, és hogyha gyanúsak, akkor már olyan útvonalra irányítjuk, hogy elkülönítettek legyenek a többiektől, és a kórházi elhelyezésükben is így járunk el. Ezekből a betegekből egy kórteremben egyet tudunk csak elhelyezni, tehát ez több szárnyat is lefoglalt. Kezdetben harminc, harmincöt ilyen beteg volt, akit megfigyeltünk, és teszteltünk Covid-19-re, de fokozatosan csökkent a szám, most már húsz alatt van. De ténylegesen Covid-beteg csak néhány volt közülük, nem túl magas szám. Viszont ugyanúgy el kellett különíteni őket, ugyanúgy védőfelszerelésben kellett ellátni őket, tehát az erőforrásokat ugyanúgy igénybe vették ezek a megfigyelt betegek is. Ez jelentette a pluszfeladatot.

– A pozitív esetek is itt vészelték át az egész folyamatot?

– Igen. Volt pozitív esetünk is, volt intenzíves lélegeztetett esetünk is.

– A megyéből vagy esetleg máshonnan szállították ide őket?

– A megyéből volt mindegyik. Nagyságrendileg tíz alatti számról beszélünk. A dolgozók között is csak két fertőzött volt.

– Emberi erőforrással hogy bírták? Kellett-e átcsoportosítani?

– Kellett. Az előbb említett szakmáktól, ahol most alacsonyabb lett a kihasználtság, onnan átcsoportosítottuk a szakdolgozókat is, de még az orvosokat is a fertőző-ellátásra. Természetesen a nővérek nővérmunkát végeztek a kibővített fertőzőosztályon. Még az is elképzelhető, hogy ugyanott dolgoztak helyileg, ahol korábban is, csak az az osztály most fertőzőosztály lett.

– A kórházi épület falain belül is érezhető a minden téren tapasztalható társadalmi elismertség?

– Ó igen, hogyne! A hangulat jó, mindenki, érezve a veszélyhelyzetet, segíteni akart. Az egész város, az egész régió, a környező települések összefogtak. Pizzákat kaptunk rendszeresen, süteményeket, különféle ételeket, italokat. A mezőfalvi vadásztársaság főzött vadpörköltet kétszer is. A fertőtlenítéshez szükséges ózongenerátort kapott a sürgősségi osztály és az intenzív osztály is. Mindkét környékbeli szeszgyár fertőtlenítőszereket adományozott, de még Béres-csepp is érkezett támogatásként. Ez egy nagyon jóleső társadalmi összefogás, és segíteni akarás volt a környezetünkből. A dolgozók körében is volt egy pozitív hozzáállás.

– Lassan elkezdődött a nyitás. A közeljövőben mi várható?

– Eddig két lépcsőben nyitottunk. Elindítottuk május elején a szakrendelések és az egynapos ellátások egy részét. Ezeket nem lehet teljes kapacitással azonnal újraindítani, mert továbbra is fenn kell tartanunk az elkülönített ágyszámokat. Viszont május tizennyolctól az elkülönített ágyszámok egyharmada felszabadult. Ezeken el lehet indítani a fekvőbeteg-ellátást, de itt is prioritásként kezeljük a kardiológiát, és az olyan műtétes ellátásokat, amik akár azért, mert állapotuk szenvedést okoz a betegnek, akár egyéb okból relatíve sürgősek, de eddig nem végeztük el, mert egészségkárosodással nem járt az elhagyásuk. Ezeket el tudjuk indítani, de az elkülönített ágyszámot továbbra is fenn kell tartani, bár ez egyharmaddal már kevesebb. Fontos, hogy minden ellátást csak telefonos konzultációt követően tudunk nyújtani. Az ehhez szükséges telefonszámokat a kórház honlapján közzétettük.

– Ilyen lefolyásra számított? Kezdetben eléggé sötét fellegek látszottak.

– Sokkal rosszabbra készültünk, és nagyon örülök, hogy nem az következett be.

– Véleménye szerint mikor tűnhet el a sátor a kórház elől?

– Szerintem a nyár folyamán valamikor esetleg. Addig fenn kell tartani, amíg cirkulál a vírus, hiszen addig egy egészségügyi intézményben előfordulhatnak tömeges megbetegedések. Ez egy különösen veszélyeztetett terület.

– Sokan emlegetnek olyan forgatókönyvet, hogy egy második hullám jöhet ősszel. Ez reális?

– Elképzelhető. Nagyon fontos az elkülönítés. Itt, kórházon belül is igyekszünk a védőtávolságokat betartani, nem hívunk be egyszerre annyi beteget, a várókban nem tartózkodhatnak túl sokáig és túl közel egymáshoz. Limitálnunk kell a behívott és elő­jegy­zett létszámot. A dolgozók egészségét is nagyon igyekszünk megvédeni, hiszen ők különösen veszélyeztetettek. A maszk viselése továbbra is kötelező az intézményen belül, valamint az összes higiénés rendszabály betartása. Eddig fegyelmezettek voltak a dolgozók, és a lakosság is.