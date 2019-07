Nagyon zöld község lesz Mezőfalva

A negyvennégymilliós beruházásból az önkormányzatnál szigetelnek, nyílászárót cserélnek.

Az öregek napközi otthonánál pedig a tetőhéjalás újul meg. Mezőfalva egyik kiemelkedő beruházása az energetikai projekt. A pályázatról és a munkálatok állásáról Márok Csabától, Mezőfalva polgármesterétől kértünk tájékoztatást.

– Két helyszínen folyik a munka. Az önkormányzat épületénél és az öregek napközi otthonánál (ÖNO). Százötven napos határidő áll rendelkezésre a kivitelezőnek, így a május közepén indult beruházásnak a felén már bőven túl vagyunk. A felújítás egy része támogatott, a másik nem támogatott tartalommal valósul meg. Az önkormányzati épületet érintő pályázat beadásakor még nem volt tulajdonunkban a régi Takarék épülete, de ezt is rendbe kívántuk tenni, hogy egységes legyen a községháza arculata. A műszaki tartalom ugyan része volt a pályázatnak, de támogatást ehhez már nem sikerült szerezni, ezért saját forrásból finanszírozzuk. A községháza teljes épületében kicserélik az ablakokat, a falak tizenöt centiméteres kőzetgyapot szigetelést kapnak. A padlásra harminc centis szigetelés kerül.

Újak lesznek a radiátorok, és társul még hozzá egy projektarányos akadálymentesítés is, amelyben a bejárat kialakítása mellett WC lesz kiépítve a hivatalban és az ÖNO-ban is a mozgáskorlátozottaknak. A munkálatok az önkormányzat tevékenységét, az ügyfélfogadást nem befolyásolja jelentősen, illetve leginkább a polgármester hivatali életében okoz némi fennakadást. Természetesen a felfordulás türelmet igényel a dolgozók és a munkát végzők részéről is. Az egykori Takarék helyiségeit egyelőre a hivatal nagy mennyiségű papír­állományának raktározására, rendszerezésre kívánjuk hasznosítani. A Magyar Falu Program keretében szeretnénk pályázni a belső átépítésére is. Ott az ügyfélfogadás kaphat új, korszerű, az adatvédelemnek megfelelő környezetet. A másik nagy feladat az ÖNO tetőhéjalás cseréje. Ez utóbbinál olyan vastag szigetelést kívánt a tető, hogy a régi szerkezettel már értelmetlen lett volna megoldani.

– Nagyon „zöld” önkormányzat leszünk, ha minden tervünket sikeresen megvalósítjuk. Ténylegesen is nagyon magas a zöldenergia-hasznosításunk, hiszen apríték-kazán, napelem és a szigeteléseknek köszönhetően kiváló energetikai együtthatók jellemzik az intézményeket – összegezte a projekt várható eredményeit Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere.