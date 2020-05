Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett hozzájuk

A hagyományos lakossági tájékoztatás mellett a nagyobb tömeget elérő internetes közösségi oldalakat is felhasználta az önkormányzat a gyors lakossági tájékoztatáshoz.

A kisapostagiak pedig fegyelmezetten betartották a szabályokat. Nagy Attila polgármesterrel beszélgettünk az enyhülő szabályok idején.

– Kisapostag a szerencsés települések közé tartozik. Az emberek nagy többsége megértette, miért fontos betartani az intézkedéseket, és szófogadóak voltak. Tényleg mindenki a lehetőségei szerint betartotta a szabályokat. Örömmel mondhatom, hogy a vészhelyzetben sikerült megszervezni a veszélyeztetettek és az egyedülállók ellátását. A polgárőrökkel, munkatársainkkal azon dolgoztunk, hogy szinte alig kelljen ezeknek az embereknek kimozdulniuk az otthonukból a szükséges ellátások érdekében. A rendkívüli helyzetben is folytatni tudtuk a mindennapi életünket, a szociális feladatainkat, az önkormányzat és intézményeinek működtetését. A hivatal dolgozói távmunkában teljesítették a rájuk kirótt feladatokat. Mellette mindig volt egy beosztott, akit indokolt esetben személyesen is felkereshettek a lakosok. Külön dicséretes, hogy az ügyfelek kilencvenkilenc százalékban betartották az előzetes egyeztetési mechanizmusokat. Talán két esetben fordult elő, hogy a tájékozatlanság miatt nem így érkeztek, de ők is megfelelő ellátásban, ügyintézésben részesültek.

– A hivatal szerint mikorra várható a korábbi rend visszaállása?

– Úgy gondolom, mi következetesen követjük a kormány döntéseit, határozatait, és mi is megköveteljük a lakosoktól a megfelelő védőintézkedéseket. Maszkban már a mai, hétfői naptól be lehet lépni az önkormányzathoz. Egyetlen kérésünk van, mindenki továbbra is vegye komolyan a fertőzés lehetőségét, és használja az arcot, szájat eltakaró védőmaszkot!

– Az elmúlt időszakban nagyon aktív volt az önkormányzati tájékoztatás az internetes közösségi oldalakon. Eredményes volt?

– Nagyon sok pozitív visszajelzést érkezett. Ezeken a felületeken még azt is láthattuk, mennyi emberhez jutnak el a felhívásaink, értesítéseink. Az internetes kommunikációval párhuzamosan a hagyományos, nyomtatott és kiplakátoló megoldásokkal sem hagytunk fel, hiszen vannak olyan területek, illetve olyan ingatlanok, ahol nem elérhetőek a modern informatikai rendszerek. Szinte kétnaponta hordta ki hivatalunk munkatársa a hirdetményeket, hogy ezek az emberek is hozzájussanak a megfelelő információhoz, vagy érezzék, hogy ők sem maradnak egyedül – zárta a történet végét Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.

Ahogy a fenti riportban elhangzott, érdemes tehát a kisapostagiaknak napi szinten követni az önkormányzati ajánlásokat az internetes közösségi oldalakon is.