Nagymamák napja a mai szerte a világon

A nagymamák világnapja július 13. Ez alkalmat ad arra, hogy kicsit arról beszéljünk, mind az édesanyák, mind az édesapák életében milyen jelentős szerepe van a nagyszülőknek. A segítségnyújtás, a mindennapok teendőiben való részvétel mellett, a lelki segítség is sokat adhat hozzá ahhoz, hogy jó szülők lehessünk.

Térségünkben nincsenek a világnaphoz kapcsolódó események. Talán azért, mert az évek során az vált gyakorlattá, hogy május első vasárnapján, anyák napján köszöntjük a nagymamákat is. Kevesen tudják, hogy a nagyiknak külön világnapjuk van. Országos szinten a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) szervez évről évre eseményeket, mert vallják: a nagymamák világnapja is fontos és jelentős ünnep, amelyről nem szabad megfeledkeznünk. A klub „Szeretünk, Nagyi” játékot is hirdetett idén, fotókat várnak ma 17 óráig. (A játék részletei: http://bit.ly/szeretunknagyi_jatek)

– A mi nagyinknak immár hét unokája van, akiket a legnagyobb szeretettel vesz körbe. Öt gyermekem mellett húgom és öcsém kisfiai is bármikor számíthatnak rá és gondoskodó szeretetére. Nagyink mellett természetesen csodás édesapám erős támaszként áll. Ahhoz hogy több gyermeket vállaljak, elengedhetetlen bátorítás volt az ő személyük, szeretetük – mondta Király Nóra, a Ficsak alapítója.