Nagy fába vágták a fejszéjüket a falu fiataljai

Kanik Péter fiatal, de nagyon is vállalkozó szellemű fiatalember. Társaival úgy döntöttek, hogy ifjúsági klubszervezetet alakítanak a falujukban, Előszálláson. A többiek őt választották meg a vezetőjüknek.

– Gimnazista vagyok, a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumba járok, most leszek tizedikes. Lehet, hogy nagy fába vágtam a fejszémet, de úgy éreztük, hogy előre kell lépnünk. Össze akarjuk fogni a település fiataljait. Kis létszámmal kezdtünk, de bízom benne, hogy többen is csatlakozni fognak hozzánk – újságolta Kanik Péter. A klubvezető elmondta továbbá azt is, hogy:

– Nemcsak bulikat szeretnénk rendezni, hanem részt akarunk venni a közösség munkájában is. Például a könyvtárban, a felújítás után szükség lesz a segítségre a berendezkedésnél, a báloknál az előkészítésben és dekorálásban is. Ugyancsak terveztünk egy szemétszüretet is, amiben reméljük, hogy mások is követni fognak bennünket! Szintén nagyobb közösséget szeretnénk megmozdítani a szüreti futásunkkal is.

– Szeretném megköszönni azt a segítséget, amit dr. Gentischer Ferenc, az Előszállási Gyermek és Ifjúsági Alapítvány vezetője a megalakulásunkat követően nyújtott nekünk. Ő a közösségi házban biztosított helyet, konditermet és konyhát, valamint számítástechnikai eszközöket is a számunkra. Mellette Tábiné Nyúl Gabriella, a Művelődési Ház és Könyvtár vezetője is segít bennünket az együttműködés lehetőségével. Tisztában vagyunk vele, hogy ez felelősséget is követel tőlünk, de készen állunk rá – mondta a klubvezető.