Nagy bizonytalanság az etanol magasabb tartalma miatt

Szinte tapintható a feszültség az autósok körében az E5-ös benzin E10 üzemanyaggal való leváltása kapcsán. Pedig a többségnek nem kellene félnie ettől a benzintől. Mindenkit az érdekel, hogy tönkremehet-e a motor az üzemanyagtól, kell-e károsodástól tartania.

Mindenki számára megnyugtató választ nem lehet adni arra, hogy nyugodt lélekkel tolhatjuk-e az üzemanyagtöltő-nyílásba továbbra is bármely 95-ös benzin töltőpisztolyát. Merthogy hosszú távú hazai tapasztalat még nincs, nem is lehet. Azt viszont tudjuk, hogy az Európai Unió 2011. január elsejével hatályba léptetett Üzemanyag-minőségi Irányelve tette lehetővé (de nem kötelezővé) az EU egyes tagországai számára, hogy 10 százalék etanolt keverjenek az üzemanyaghoz. Ezt a direktívát még 2018 nyarán is csupán négy országban vezették be, de idén januártól már Magyarországon is megjelent az egytizednyi bioetanolt tartalmazó 95-ös benzin. Mi több, vélhetően nem az történt, hogy a szilveszteri petárdaszóra leengedték a benzinkutakon a tartályokat, és feltöltötték az új benzinnel, hanem már december óta folyamatosan álltak át a magasabb etanoltartalomra. Tehát, ha rövid távon kárt okozna, már észrevettük volna.

A bioetanol két negatív tulajdonsága jöhet szóba, egyrészt, hogy megtámadja, oldja a gumi alkatrészeket, másrészt, hogy az alkohol magas vízmegkötő hatása miatt korrozív hatású a megkötött víz. Az üzemanyag-ellátás alkotó­elemeit, az üzemanyagtartályt, az üzemanyag-sziva­ttyút, gumicsöveket, a befecskendező-szelepet (injektor), gumi tömítőgyűrűket károsíthatja.

A gumi üzemanyagcsövek és tömítések, amik benzinnel érintkeznek, elméletileg hamarabb öregednek el a bioetanol-arány emelése miatt, de valljuk be, ezek amúgy sem éppen örök életű darabok. Németországban az elmúlt három évben nem történtek kirívó meghibásodások a veterán autók üzemanyag-rendszereiben sem. De azért érdemes szakembert megkérdezni!