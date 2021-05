Műszaki- és fémhulladékgyűjtést szerveznek

A kulcsiak megtisztítják a települést a hulladéktól, a közös konténer használata ingyenes

Az elmúlt év őszén már rendeztek a településen műszaki- és fémhulladék gyűjtést. Részben ennek sikerén felbuzdulva, másrészt a lakossági igényekre adott gyors válaszként ismét szervezésbe kezdtek az önkormányzat vezetői.

Így egy újabb rendezvény keretében gyűjtik majd össze a faluszerte felhalmozott speciális hulladékot május 15-én a faluház mögötti téren reggel 8 óra és déli 12 óra között.

A szervező Kulcs Községi Önkormányzat és a Dunaújvárosi E-Elektra Zrt. a település által finanszírozott konténerbe gyűjtik ezúttal is a hulladékot, amelynek biztosítását a Kulcs Biztonságáért Polgárőr

Egyesület tagjai fogják végezni ismét.

A szervezők gondoltak a mozgásukban korlátozott kulcsi lakókra is, tőlük el is szállítják a szemetet. Abban az esetben, ha május 11-ig előzetesen jelzik a szervezőknek az igényeiket a 70/639-0168-as telefonszámon.

A szervezők arra kérik a kulcsi lakókat, hogy ezúttal is gondosan válogassák át a kidobásra szánt szemetet. Mert most csak árammal illetve elemmel működő háztartási, vagy ipari, műszaki cikk kerülhet a központilag elhelyezett közös konténerbe (mint például porszívó, hajszárító, számítógép, rádió, hűtő, mosógép, vasaló, akkumulátor). Szintén megszabadulhatnak a kulcsiak a ház körül felhalmozott fémhulladékok közül például a régi gáztűzhelytől, bojlertől, kazántól, kerti grilltől, drótoktól, lábasoktól, alumínium és réz csövektől, hintaágy-váztól, fémgarnitúrától, beton nélküli betonvastól is. De többi között tilos az akció során a konténerbe helyezni televíziót, monitort, bakelit lemezt, videokazettát, zuhanykabint, olajos és festékes eszközöket. A hulladék elhelyezéséért a lakosságnak ezúttal sem kell fizetnie, minden ezzel kapcsolatban felmerülő költséget az önkormányzat vállal.

A hulladékgyűjtés mellett lehetőség lesz kézműves portékák között válogatni és vásárolni, a helyi kürtöskalácsos is kitelepül majd, így aki megéhezik a munkában, az is pótolni tudja majd az energiát. A településen ezen a szombaton lesz lehetősége minden kulcsinak felvenni utoljára az ingyenes szelektív hulladékgyűjtő kukáját is.