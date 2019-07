Munkaviszony vagy megbízás?

Gyakran nagyon vékony a határvonal a megbízás és a munkaviszony között, ezért a szerződés tartalma a döntő. A megbízási szerződés két alanya a megbízó, aki az utasításokat adja, és a megbízott, aki köteles az ügyet a megbízó utasításai szerint és a megbízó érdekében ellátni.

Megbízásnál a megbízott önállóan jár el a megbízó utasításainak keretein belül. A felek között mellérendeltségi viszony áll fenn. A megbízott a feladatot megbízási díj ellenében végzi. Ez a jogviszony nem munkaviszony.

Ezzel szemben munkaviszonyban a munkáltató és a munkavállaló között alá-fölérendeltségi viszony van, a munkáltató utasítási joga kiterjed a feladat elvégzésének módjára, általában helyére és idejére is. A munkaviszonyban a munkavállaló feladatokat lát el, a munkáltató pedig erre pénzbeli ellenértéket fizet. Ezzel szemben a megbízottnak nincs rendelkezésre állási kötelezettsége, helyileg általában nem is a megbízónál végzi el a feladatot, hanem máshol, a saját eszközeivel, saját időbeosztásában. A megbízási jogviszony keretei lazábbak, ez nem ismeri a szabadság, betegszabadság, felmondási tilalom, végkielégítés szabályait. Főszabályként a megbízási szerződést nem kötelező írásba foglalni, ami munkaszerződés esetén kötelező. Amíg a megbízás lehet ingyenes is, addig a munkavállalónak az általa betöltött munkakörtől függően legalább a minimálbért vagy a garantált bérminimumot meg kell kapnia. Mind a megbízott, mind a munkavállaló köteles időközönként a megbízót, illetve a munkáltatót tájékoztatni a folyamatban lévő ügyek állásáról.

A munkáltató és a megbízó is köteles a munkavállaló, illetve a megbízott tevékenysége során felmerülő költségek viselésére. Valójában, hogy milyen jogviszony áll fenn a felek között, munka- vagy megbízási jogviszony, az a szerződés tartalmától függ, nem a megnevezésétől. Hiába kötnek az érintettek megbízási szerződést, ha annak tartalma munkaviszonynak felel meg.