Munkája összeforrt a város történetével

Városunk díszpolgára, Balla József életének 89. évében 2021. március 18-án elhunyt. Balla József építészként évtizedeken keresztül dolgozott a városban, a városért. Rá emlékezünk.

Dunaújváros

1958 januárjában alakult meg a helyi tervezőiroda városunkban, mint a Győri Tervező Vállalat Sztálinvárosi Irodája, ahol Balla József Weiner Tiborral, Baranyai Ferenccel együtt kezdtek dolgozni. A Sztálinvárosi (későbbi Dunaújvárosi) Tervező Iroda 1960-tól lett önálló szervezet, és 1993 márciusáig működött is. Balla József végig az iroda munkatársa, 1992-től igazgatója volt.

Weiner Tiborral közösen tervezték a Széchenyi ligetben lévő panelházakat, de az ő nevéhez köthető a Korányi utcai panelház is. Előbbiekről még 2003-ban a Népszabadság közölt egy cikket, amelyben megszólaltatták Balla Józsefet is. Ebből idézünk: „Ezek földszint plusz négyemeletes, alápincézett, egyszekciós, háromfogatos, lapos tetős házak – mondja egyik tervezőjük, Balla József, aki pályakez­dő építészmérnökként 1957-ben kezdte rajzolni az első panelház terveit, az azóta Dunaújvárosban már legendává vált építész, Weiner Tibor irányításával. Az egyszekciós azt jelenti, hogy egyetlen lépcsőház­ra vannak felfűzve a lakások, a háromfogatos pedig azt, hogy egy szinten három lakás található. Akkoriban az volt az uralkodó elképzelés, hogy a helyszínen található anyagokból építsünk – foly­tatja Balla József, aki egész életét a városépítésnek szentelte: 1958 januárjában ő nyitotta ki a városi ter­vezőiroda első helyiségét, még segédmérnökként – és 1993 márciusában ő is zárta be az irodát, akkor már, mint a megszűnő cég nyugdíjba vonuló igazga­tója.”

1963 őszén arról írt a Dunaújvárosi Hírlap, hogy Balla József egy több mint 250 méter hosszú, 226 lakásos, ötszintes lakóépület terveit készíti, amely a Dózsa György út északi oldalán húzódó lakónegyed egyik legimpozánsabb épülete lesz. 1971 nyarán már arról cikkez az újság, hogy az Építőipar Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta Balla József, a Dunaújvárosi Tervező Iroda főmérnöke. Ennek kapcsán egy nagy interjú is készült vele, pár nappal a kitüntetés átvétele után. A cikkben a gátakról, az építészi szakma nehézségeiről is szó van, jelesül, hogy a tervek elkészítésére fél év jut, amíg az építkezésre 4-5 év. Szerinte ennek fordítva kellett volna lennie, de Dunaújvárost üdítő kivételként említi, ahol egy évre előre vannak kész építési tervek. „Végtelenül örülök annak, hogy az iroda (Dunaújvárosi Tervező Iroda – a szerk.) vezető tervezői komplex szemléletűek, hogy szinte minden szakterület tervezői képesek a tervezéskor az egész létesítményt és a város érdekeit szem előtt tartani. Talán a felelősségérzet miatt is. Kinézünk az ablakon, és az orrunk előtt épül, amit terveztünk… – mondta a helyi lapnak akkoriban Balla József.

1983 tavaszán arról számolt be a helyi sajtó, hogy a tervezőirodáknak országosan kötelező létszámleépítést kellett végrehajtaniuk. Ez helyben a szokásos fluktuációval megoldódott, Balla József igazgatónak senkit nem kellett elküldeni az irodától. Az építészeti megrendelések egy részét városi, más részét megyei megbízások adták akkoriban. Az iroda működőképes volt annak ellenére is, hogy a korábbi lakásépítési ütem jócskán alább hagyott a városban és országosan is. 1993 márciusában, mint fentebb említettük, ő volt, aki a megszűnő tervezőiroda ajtaját bezárta, majd nyugdíjba vonult. A városért, annak fejlődéséért végzett munkáját 2006-ban díszpolgári címmel jutalmazták. Gyémántdiplomáját 2017-ben vehette át. Balla Józsefet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, temetése 2021. március 30-án, 14.30-kor lesz a dunaújvárosi köztemetőben.