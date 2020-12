Munka nagy-nagy szeretettel és bátorsággal a rászorulókért

A dunaújvárosi Pentele Katolikus Caritas Alapítvány önkéntesei a közelmúltban Spányi Antal megyés püspök elismerésében részesültek.

Az alapítvány vezetőjét, Megulesz Gabriellát kértük meg, hogy mutassa be a püspöki kitüntetésben részesült szervezetet és a rászorulókért végzett munkáját.

– 1994 óta működik a Pentele Katolikus Caritas Alapítvány városunkban. Először elsősorban külföldi ruhaadományokkal támogattuk az időseket és a rászorulókat, akkor még az Esze Tamás utca egyik pincéjében működtünk. Majd a plébániára költöztünk a Temető utcába, jelenleg pedig a római katolikus nagytemplom alagsorában található a ruhaosztó és fogadópontunk is. A kezdetektől végzünk élelmiszeradomány-osztást is. Jelenleg a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel van jól működő megállapodásunk. Az élelmiszerbank akciójában és más gyűjtéseink segítségével rendelkezésünkre álló tartós élelmiszerekből támogatjuk a látómezőnkbe kerülő rászorulókat, tehát nem állami vagy önkormányzati juttatásokból. De természetesen részt veszünk az országos karitász programjaiban is. Ilyen volt a Szép otthon elnevezésű, vagy a pelenkaprogram, és az iskolakezdéshez kapcsolódó projekt is, amely során utalványokkal tudtunk segíteni. Mindezt önkéntesen, munka vagy nyugdíj mellett végzi jelenleg a 14 regisztrált munkatársunk. A Krisztus király főtemplomban üzemeltetünk egy kegy­tárgyboltot is, amelynek egyik legfontosabb célja a lelki gondozás. De az altemplomban működő üzlet egyben egy olyan vállalkozás is, amelynek nyereségéből szintén az alapító okiratban rögzített céljaink, azaz a dunaújvárosi rászorulók támogatását végezzük majd – mondta el Megulesz Gabriella karitászvezető.

Hozzátette:

– Tevékenységünk fontos része, hogy a Duna sori idősek otthonában pártfogoljuk öreg, megfáradt embertársainkat. Általában imaórát tartunk péntekenként, és a szentségekhez járuláshoz nyújtunk segítséget. Most azonban az egészségügyi kockázat miatt a karitász tagjai nem mehetnek be, csupán imákat küldünk az otthonba, hogy a kapcsolatokat ápoljuk. Húsvétkor és karácsonykor a hajléktalanszálló lakóiról sem feledkezünk meg. Máskor süteménycsomagot szoktunk vinni, hiszen a házi finomságok emlékeztetnek legjobban az otthon melegére. Az elmúlt években meleg étellel és műsorral is készültünk, azonban idén sajnos ide sem mehetünk, ezért azt tervezzük, hogy süteményt küldünk majd nekik. A közelmúltban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtésében vettünk részt, amely a Covid-19, rászorulókat érintő hatásainak enyhítésére, országszerte három napon keresztül 2020. november 27-én, 28-án és 29 -én zajlott. Nagyon hálásak vagyunk az együttműködés lehetőségéért, és az akció során gyűjtött adományokért. Jelenleg az országos karitász templomi gyűjtése folyik, ennek keretében nagy szeretettel várjuk a tartósélelmiszer-adományokat a dunaújvárosi és környékbeli rászorulók számára. De a gyerekeknek szintén az országos szervezet akciójaként az Angyalbatyu nevű kampányban – amely a cipősdobozos jótékonysági megmozdulás karitász megfelelője – gyűjtünk. Kis csomagokat várunk, és nagyrészt az országban élő gyerekek fogják kapni, de tavaly a Kárpátalján élő gyerekek is örülhettek az angyalbatyuknak. Az élelmiszerekből azokat a dunaújvárosi családokat, rászoruló embereket támogatjuk, akik a nyilvántartásunkban szerepelnek. Ha valakinek segítségre van szüksége, várjuk a jelentkezését, munkatársaimmal felmérjük a rászorultság mértékét, hogy azoknak tudjunk segíteni, akik valóban bajban vannak. Nagyon szeretnénk kiosztani még karácsony előtt az adományokból összeállított csomagokat, ezért a jövő héten már hétközben is nagy erőkkel folyik az összekészítő munka. A rászorulók értesítést kapnak, és egyesével érkezhetnek majd átvenni az adományokat az altemplomba – hangsúlyozta a vezető.

A püspöki elismerésről is kérdeztük a karitászvezetőt. A sajtóközleményben azt olvashattuk, hogy a járvány első hulláma során a segítő munkában történt helytállásért, élelmiszer-segélycsomagok adományozásának megszervezéséért és fertőtlenítőszer összeállítások átadásáért Dunaújvárosban Megulesz Gabriella, dr. Pászti Imréné, Fodor Krisztina, Zakar Vera, Horváth Istvánné, Porkoláb Imréné Spányi Antal megyés püspök atya elismerő oklevelében részesült.

– Nagyon kellemes meglepetés volt, amikor értesültünk a kitüntetésről. Először még személyes átvételre hívtak bennünket, azonban a vírusjárvány második hulláma átrendezte az eredeti koncepciót, és végül Nándor atya teremtett lehetőséget arra, hogy egy szentmise során átvehessük a jóleső elismerést. Ez számunkra nem egyszerűen csak egy dicséret, hanem egy megerősítés a közösségünknek, és egy pozitív visszajelzés az együtt elvégzett munkáról. Különösen a járvány első felében, amikor sokan visszahúzódtak, köztünk is egy belső beszélgetés témája volt, hogy merjünk-e dolgozni. Végül a közös szeretettel és bátorsággal végzett munka meghozta az eredményét, ezt a püspök atyától kapott oklevelet is. Várjuk magunk közé olyan önkéntesek jelentkezését is, akik szívesen bekapcsolódnának a munkánkba. Nem feltételünk a felekezeti hovatartozás, de az alapítványunk és a karitász lelkületének elfogadása a közösségünk alapja. Hisz munkánkat elsősorban Istennek végezzük az embereken keresztül.

Minden évben tartós élelmiszert gyűjtenek a dunaújvárosi rászorulóknak A karácsonyvárási időszak beköszöntével az országos szervezet városi csoportjaként a dunaújvárosi Pentele Katolikus Caritas (szeretet) Alapítvány is megkezdi a dunaújvárosi és környékbeli rászorulók számára szánt tartós élelmiszer gyűjtését városunkban, helyi önkéntesekkel.

A tartós élelmiszer csomagokat (pl. cukor, rizs, olaj, tészta, konzerv, édesség, tartós tej) a városi hívők és érdeklődők tudják letenni mindkét dunaújvárosi római katolikus templom hátuljában kialakított gyűjtő asztalokon a szentmisék időpontjaiban, egész advent időtartama alatt: a nagytemplomban hétfőn és csütörtökön reggel 7 óra 30 perckor, kedden, szerdán, pénteken és szombaton este 18 órakor, vasárnap délelőtt 8 óra 30 perckor, valamint az óvárosi templomban vasárnap délelőtt 10 óra 30 perckor.