Mozaikkereső játék: átadták a fődíjakat

A Mediaworks Hungary Zrt. Mozaikkereső játékának főnyereményeként a szombathelyi Autófókusz Kft.-nél átadták azt a két Toyota Yaris Hybridet, amit a Zalai Hírlap és a Fejér Megyei Hírlap egy-egy olvasója nyert.

Ahogy tavalyelőtt, tavaly is nagy sikere volt a Mozaikkereső játékunknak, ami 2020 decemberében zajlott. A játék során megyénként – Magyarország mind a tizenkilenc megyéjében – nyerhettek értékes ajándékokat az olvasók, köztük egymillió forint értékű bevásárlókártyát, laptopot, tabletet, álló porszívót – tájékoztatott a Mediaworks Hungary Zrt. marketingvezetője, Hadanich Dalma, akinek felügyelete mellett zajlott a játék. Köszönetet mondott mindenkinek, aki velünk játszott: a Mozaikkeresőben összesen 97 ezer előfizető vett részt, vagyis minden harmadik előfizetőnk.

A szombathelyi autószalon udvarára szép csendben kigurult a két fődíj: egy-egy új Toyota Yaris Hybrid, ami az Év Autója lett Európában, 2020-ban ez volt a legkelendőbb modell, és elnyerte az öreg kontinens legjobb autójának járó díjat.

A Fejér megyei nyertes, Geda Györgyné (65) a férjével és a fiával érkezett Székesfehérvárról a fődíj átvételére, mert az ő jogosítványa éppen lejárt, és a férje sem érezte úgy, hazavezetne, ezért a gyermekük vitte haza őket a full extrás, kifinomult kocsival; az idős házaspár úgy tervezi, majd otthon gyakorolnak vele.

– Váratlan meglepetés volt, nem gondoltam, hogy a főnyereményt hozzuk el. Legfeljebb egy laptopra számítottam, valamelyik unokámnak akartam adni. Ezt a szép, új autót majd meg kell tanulnom vezetni, miután meghosszabbítják a jogosítványomat – mondta el Geda Györgyné munkatársunk kérdésére válaszolva az átadáson. Azt is megtudtuk tőle, hogy a család 1976 óta előfizetője a lapnak, mindent elolvasnak benne. Erzsébetet különösen az egészségügyi témájú és gyógynövényekről szóló cikkek érdeklik, s mindig megfejti a rejtvényt. Tetszik neki a Mi kis falunk rovat, amiben képek alapján kell felismerni egy-egy települést. Szereti a játékokat, ezért vett részt a Mozaikkeresőben is. Épp a 65. születésnapja előtt pár nappal hívták fel, hogy ő nyerte az egyik fődíjat, így ez megszépítette a személyes ünnepét is.

A Zalai Hírlap olvasója, Romanovits Gábor (65) Berzencén él, a határ közeli kis faluban, vonattal utazott Szombathelyre a fődíjért. 35 éve van jogosítványa, korábban sokat autózott Hannovertől Velencén át Padováig a saját kocsijával, tavaly ősszel vett egy harmincéves használt autót – most épp javítás alatt van –, hogy mozgásteret és szabadságot adjon nyugdíjas életének. Egyedül él, kertet művel, háziállatokat tart: néhány baromfi mellett egy disznót, ezenkívül kutyája és macskája is van. Másfél éve előfizetője a Zalai Hírlapnak, amiben a mezőgazdasági cikkeket, az állatokról, az erdő világáról szóló cikkeket szereti, mindig elolvassa az apróhirdetéseket, a helyiek mellett érdeklik őt az országos hírek is.

– Örülök, hogy játszottam a Mozaikkeresőben, ez a Toyota minden álmomat felülmúlja – mondta az átadáson.