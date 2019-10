Most már a kalandparkban is kalandozhatunk

A címlapunkon megjelent hír szerint már Dunaújvárosnak is van kalandparkja. A tegnapi nappal megkezdte a teszt üzemet. A most átadott létesítményben megtalálható minden guruló eszköznek az extrém pályája, kezdve a görkorcsolyától a BMX-en át a gördeszkáig. Mi több, egy komplex kalandpályát is találhatunk helyben, mászótornyok, kötélhidak és egy zipline is várja a kihívásra, izgalmakra vágyó gyerekeket és felnőtteket egyaránt, ráadásul mindez a hónap végéig ingyenesen. Ez jó hír, főleg azoknak, akik eddig száz kilométereket utaztak egyegy ilyen adrenalinlöketért.