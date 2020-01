Molnár Tibort támogatja a Fidesz az időközi választásokon

Molnár Tibor független képviselőjelöltet támogatja a Fidesz a Fejér megye 04-es választókörzetében február 16-ra kitűzött országgyűlési választáson – jelentették be a témában tartott sajtótájékoztatón Iváncsán, kedden.

A sajtótájékoztatón Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere mellett jelen volt Bánki Erik, a Fidesz regionális igazgatója és dr. Dorkota Lajos választókerületi elnök is.

Molnár Tibor, mint elmondta, Iváncsán született, a mai napig is ott él, édesapja harminc éven át volt a település polgármestere. 2014-ben egyéni képviselőjelöltként indult a helyi választásokon, be is került a képviselő-testületbe, alpolgármesterré választották. 2017-ben időközi választáson lett polgármester, amely tisztségét a tavalyi voksoláson megőrizte. Kiemelte, hogy azért indul a februárban esedékes időközi országgyűlésiképviselő-választáson, mert a saját bőrén tapasztalta az elmúlt két évben, hogy milyen is az, amikor nincs valós képviselete egy településnek az ország­gyűlésben. Hangsúlyozta, a térségnek nem szabadságharcosokra és hangzatos kijelentésekre van szüksége, hanem egy olyan emberre, aki testközelből és jól ismeri a választókerületi települések problémáit, és hajlandó tenni azok megoldásáért. Kiemelte, hogy ebben a környék polgármesterei támogatják is, amit ezúton is megköszönt nekik.

Megegyezés

A kormánypártokkal való tárgyalásait siker koronázta, meg tudtak állapodni a fejlesztési elképzeléseiről. Ezért cserébe ő támogatja a kormány családvédelmi, gazdasági és migrációs politikáját. Ez az egyezség pedig, mint mondta olyan kölcsönös és jó megállapodás, amelynek eredményét megválasztása esetén a térségben élők élvezhetik majd. A Fidesz részéről dr. Dorkota Lajos választókerületi elnök erősítette meg az elhangzottakat. Kifejtette, hogy az elmúlt két évben nem volt olyan képviselő a térségben, aki a körzeti települések vezetőit megkereste, és egyeztetett volna az esetleges problémáikról. Mint mondta, a Fidesz a választásra készülve a térségben egy olyan jelölt támogatását tervezte, aki békét és nyugalmat teremt, és véget vet annak a rombolásnak, amelyet az elmúlt két-három hónapban a jobbikosok okoztak. Kiemelte, hogy azért támogatják Molnár Tibort, mert az elmúlt hetekben nyolc körzeti település polgármestere is felsorakozott mögé, továbbá mert helyi illetőségű és jól ismeri a térség problémáit. Amíg a másik jelölt (Kálló Gergely – Jobbik – a szerk.), mint mondta budapesti, és csak turistaként gondol a térségre, átutazóként szeretne innen Budapestre költözni a mandátummal. A helyie­ket pedig helyi­nek kell képviselnie, amire szerinte Molnár Tibor kiválóan alkalmas.

Novák Előd: Kálló Gergely képességeit messze meghaladja az ambíciója Kálló Gergely önéletrajzában „benne találtatik”, hogy karrierje a MIÉP-ben indult, majd átjelentkezett a Jobbikba. Az ott meghirdetett gyakornoki program után az azóta a pártból kizárt Novák Előd személyi asszisztense volt. Ezt követően a tisztségeitől megfosztott Novák fővárosi pozícióit örökölte meg. Novák, aki a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, a Hír Tv-ben mondta el véleményét Kállóról: nagy csalódás, hogy ő az ellenzék közös jelöltje Dunaújvárosban, mondta. Leszögezte: a balliberális pártok program nélkül és elvtelenül egyesültek jelöltjük mögött a hatalom megszerzése érdekében. „Életem egyik legnagyobb csalódása Kálló Gergely, hiszen magam hoztam be első állásaként biztosítva azt a jobbikos személyi titkári megbízatást, amelyet mellettem folytathatott az Ország­gyűlésben. Majd a Jobbik pálfordulásának hajnalán, mandátumomról történt lemondásom után ő inkább a pénzt választotta, maradt pozíciójában. És bár korábban magam ajánlottam, vittem a XI. kerületbe, és csináltam belőle kvázi újbudai Jobbik-elnököt is. Később, most Dunaújvárosba ejtőernyőzték. Azonban képességeit messze meghaladja az ambíciója.”

Közelítés

Dunaújváros helyzetéről Molnár Tibor és Cserna Gábor, a Fidesz városi szervezetének elnöke a választókörzet egyik szintén meghatározó településén, Adonyban tartott sajtótájékoztatót. Cserna Gábor méltatta egykori tanítványa, Molnár Tibor munkáját, hogy személyesen kereste fel a körzet polgármestereit, hogy egyeztessen velük az egyes települések problémáiról. Kiemelte, hogy a Fidesz tudja támogatni a településéért dolgozó és a térségért tenni akaró jelöltet, és a budapesti jobbikos jelölttel szemben bátran meri is ajánlani Molnár Tibort a választóknak.

Három probléma

Mint mondta, Dunaújvárosban jelenleg három fajsúlyos dolog foglalkoztatja a közvéleményt. Ez egyik a Vasmű úti platánsor kivágása, a másik a nyugdíjasok pénzbeli támogatásának elvétele, a harmadik pedig a vasmű helyzete, ahol a jelenlegi menedzsment a választások után nem sokkal több száz főt érintő elbocsájtásokat helyezett kilátásba, és amely gyárat a környezetszennyezési anomáliák miatt a Jobbik szövetségese, az LMP akár be is záratna. Cserna Gábor – mint mondta – bízik benne, hogy a képviselői mandátum jó kezekbe kerül, és egy valós, hiteles személy képviselheti majd a térséget a parlamentben.

Egyeztetések

Molnár Tibor elmondta, hogy a választókörzet nyolc polgármesterét már felkereste, és személyesen egyeztetett velük a települések helyzetéről. A belterületi utak és járdák felújítása, építése szinte mindenhol fontos kérdés. Konkrét példaként említette még programjából a Perkátát Adonnyal összekötő út fejlesztését, Adony déli elkerülő útjának megépítését a kulcsi egészségügyi központ és az Ercsiben található egykori laktanya megmentését is.

És Dunaújváros?

Dunaújvárosban január 13-ára kapott időpontot Pintér Tamástól, ekkor vele is le fog ülni, és kiderül majd, hogy Pintér a pártérdekeket vagy a város érdekeit helyezi-e majd előtérbe. Molnár Tibor elmondta, hogy mivel a kormánypártok őt támogatják, így természetes volt, hogy Cserna Gáborral is egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy legfontosabb megoldandó kérdés a vasmű megmentésének a kérdése. Hangsúlyozta, hogy a gyárat nem bezárni kell, hanem megoldást kell találni a környezetszennyezési problémákra és az elbocsájtások megszüntetésére. Ez pedig, mint mondta, csak úgy lehetséges, ha az állam tulajdonrészt tud vásárolni a vasműben, és ezzel biztosítani tudja a fennálló problémák megszüntetését, amelyeket ő is teljes mértékben támogat és ennek elősegítését képviseli.

Összekapcsolódás

Cserna Gábor a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a választókerület településeinek élete szervesen összekapcsolódik Dunaújvárossal, gondoljunk csak a munkahelyekre, az oktatásra vagy az egészségügyi ellátásra. Ez mint mondta 2018-ig a parlamentben is erős képviseletet kapott, de azóta ebben vákuum keletkezett, hiszen Pintér Tamás, még mint országgyűlési képviselő nem törődött a választókörzetével. Hangsúlyozta, hogy Molnár Tibor egy komplex fejlesztési tervet tett le az asztalra, amelynek fejezetei a térség fejlődésének zálogai.