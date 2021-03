Molnár Krisztián az oltásról

Javában zajlik az új baracsi bölcsőde építése. A munkálatokat szemléző múlt pénteki bejáráson ott volt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is, akit megszólaltattunk az építkezés kapcsán. Beszélgetésünk során még egy fontos kérdést érintettünk, nevezetesen a koronavírus elleni oltások beadatásának fontosságát.

A pandémiás helyzet, amely világszerte kialakult, csak az oltással fékezhető meg, ezt nem győzzük elégszer és eléggé hangsúlyozni. Azok a vakcinák, amelyeket Magyarországon a magyar hatóságok engedélyeztek, úgy látjuk, hogy biztonságosak. Nem értem azokat, akik egy külföldi egészségügyi szervezet minősítését alaposabbnak vagy jobbnak találják, mint a világhírű magyar szakemberek minősítését – mondta dr. Molnár Krisztián. Hozzátette, mindenkit arra biztat, aki még nem tette meg, hogy regisztráljon az oltásra. Ez, mint mondta, nagyon egyszerű művelet, pár percnél nem igényel többet. Aki pedig elakad benne, az bátran kérjen segítséget az önkormányzattól, de akár a megyei önkormányzathoz is bizalommal fordulhat.

Kiemelte azt is, hogy a regisztrációt követően, akire rá kerül a sor, lehetőleg ne válogasson az oltások között, hiszen minden oltás életet ment. Hangsúlyozta, hogy az oltások közül az számít jónak véleménye szerint, amit már beadtak, legyen szó kínai, orosz vagy amerikai vakcináról. Elmondta, hogy sajnos már az is látszik, hogy a koronavírus a mutánsok következtében nemcsak szaporító- és továbbadó képességében erősödik, hanem a fizikai hatásában is. Egyre súlyosabb tüneteket produkálnak megyeszerte a páciensek a Fejár Megyei Szent György Kórházban és Dunaújvárosban is. Hangsúlyozta azt is, hogy sajnos már a 30–40 éves korosztályban is sokan vannak, akik mindenféle krónikus betegség és előzetes megbetegedés nélkül is súlyos egészségügyi állapotba kerülnek a vírus hatására. Szerinte ennek megfékezésére az oltás az egyetlen megoldás! Még egyszer felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki vegye fel a neki kínált oltást, hogy mielőbb, reményei szerint május elejére visszakaphassuk a régi életünket.

Egymillió embert már beoltottak a koronavírus ellen Magyarországon – közölte hétfőn a koronavirus.gov.hu. A tájékoztató portálon arra is felhívták a figyelmet, hogy a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni az oltásra. Az újraindításról szóló online nemzeti konzultációban március 15-ig várják a véleményeket. Az a cél, hogy húsvét környékén fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását – írták a honlapon.

Fejér megyében 18 656 főről 18 733 főre emelkedett a fertőzöttek száma hétfő reggelre. A fertőzésben legkevésbé érintett megye az országban Tolna megye, itt 10 486 a fertőzöttek száma.