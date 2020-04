Módszeres újvárosi közkiszerzés

Mint azt megírtuk a márciusi rendkívüli közgyűlésen egyenkénti, név szerinti voksolással szavazták meg a Rajta Újváros Egyesület képviselői az önkormányzati „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindítását. E szerint a nyertes pályázó ez év második felében és az azt követő három és fél évben összesen mintegy egymilliárd forintnyi összegből működtetheti majd az önkormányzati „médiarendszert”. Tették ezt már az egész világot és hazánkat is sújtó koronavírus-járvány kellős közepén.

Április 8-án megjelent a közbeszerzés hivatalos kiírása is. Érdekes kettősség alakult ki a mostani városvezetéshez tartozó „potentátok” nyilatkozatai és magában a kiírásban foglaltak között. Véleményezni nem kívánjuk ezt a dolgot, csupán bemutatni ennek a kettősségnek a tetten érhető bizonyítékait.

Mennyi az annyi?

A márciusi rendkívüli közgyűlési döntés értelmében a város az idei év második félévére erre a feladatra a költségvetésben, már annak ez év februári elfogadásakor elkülönített 100 millió forint + áfa összeget. Továbbá az elfogadott, tárgyat taglaló napirendi pontban azt is ratifikálták, hogy „Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2021–2024. évi költségvetésben betervezésre kerül 200 000 000 Ft + áfa/ év, azaz a szerződés teljes időszakát tekintve 700 000 000 Ft + áfa, mindösszesen bruttó 889 000 000 Ft”, mint kötelezettségvállalási fedezet. Ezek szerint vagy külön értendő az idei bruttó 127 millió és a további bruttó 889 millió forint, vagy csúszik a mérleg, mert a közbeszerzés hirdetményében 48 hónap, azaz négy év áll, mint a feladatellátás időintervalluma. Az pedig 4×200 millió forint + áfa, azaz bruttó 1,016 milliárd forint. Vagy csak 42 hónappal számoltak, mint ahogy arról Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő beszélt a dunaonline.hu internetes portál témában feltett (és publikált) kérdéseire adott válaszában egy helyütt: „Érdekes adalék a 889 millió forint mellé, hogy ebből 42 hónapon keresztül működnek a fent említett médiumok”. Inkább az a valószínű, hogy az egész összeg megugorja a milliárdot, csak akkor a közgyűlési határozatban ellentmondás van vagy az évenkénti erre szánt és rögzített összegek mértékében vagy abban, amit írnak, hogy a „szerződés teljes időszakát tekintve”. Az a kiírás szerint nem 42, hanem 48 hónap. A matek sehogy nem jön ki a nyilvánosan olvasható adatok alapján, de nem kizárt, hogy ezzel a kérdéssel a közgyűlésnek még foglalkoznia kell a jövőben. Ami nem meglepő, mivel a közgyűlési döntések nem minden esetben felelnek meg a törvényességi előírásoknak.

Bekerül, nem kerül be?

Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő szintén a dunaonline.hu portálnak azon feltett kérdésre miszerint „Készült-e pontos szakmai kutatás a bekerült felületek ismertségéről, nézettségéről, olvasottságáról?” azt a választ adta, hogy „A közbeszerzés folyamatban van, így nem tudhatjuk, melyek lesznek a bekerült felületek.” Ehhez képest ugyanennek a hírportálnak az egy nappal korábban, szintén a témában feltett kérdésére, miszerint: „Milyen médiafelületeket kívánnak beletenni ezen közbeszerzésbe?” ez a válasz érkezett Medgyesitől: „A közbeszerzési kiírás tartalma kiterjed: Dunaújvárosi Hetilap – ingyenes közéleti újság, Dunaújváros Online (dunaujvaros.com) – internetes portál, DSTV Dunaújváros Helyi Televízió, dunaujvaros.hu – (műszaki üzemeltetés és karbantartás)”. Majd április 4-én a szóvivő Szabó Zsolt alpolgármester hivatalos Facebook-oldalán megjelent egyik poszt alatt szintén a témát firtató beszélgetésben a következőket bírta leírni: „…az előző közbeszerzéssel ellentétben most nem lesznek konkrét médiumok nevesítve, a megjelent termékek pedig nem a helyi ellenzék érkezéséről szólnak”. A Dunaújváros Közéleti Hetilap, mert hogy annak ez a neve konkrétan nincs nevesítve, de a többi betűre pontosan igen. Aztán megjelent a hivatalos kiírás, ahol persze a médiumok nevesítve vannak. A jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal?

A megkerülhetetlen „szakember”

Nézzük a DSTV-t. Medgyesi szintén a dunaonline.hu portálon publikált kérdezz-felelekben ezt mondta: „Ez a városvezetés nem szab konkrét cég(ek)re közbeszerzési kiírást”. A DSTV márpedig a jelenleg hozzáférhető, nyilvános cég­adatok szerint egy magáncég. De jure elképzelhető, hogy nem, de de fac­to a DVG Zrt. igazgatósági tagjának, Varga Richárdnak, aki a Dunaújváros Közéleti Hetilap impresszumának tanúsága szerint az orgánumnál főszerkesztő is, annak a szüleménye, sőt ő maga a – a kiírás szerinti – DSTV ügyvezetője. Ezek fényében nehéz értelmezni Medgyesi szavait, miszerint konkrét cégekkel ők nem foglalkoznak. Megkerülhetetlenné tették a kiírással ezt az embert, hisz bárki nyeri is a milliárdos projektet, a DSTV-t kell ringbe állítania, ehhez viszont annak ügyvezetőjével kell megegyezni a feltételekről, azaz a technikai, humán erőforrást érintő kérdéseken túl valószínűleg az anyagi vonzatokról is. Hogy a DSTV nem egyenlő az azt működtető DS Média Kft.-vel és hogy ez a kft. nincsen nevesítve az anyagban és hogy a DSTV Dunaújváros Helyi televízió megnevezés nem egy konkrét médiumot jelöl, hanem általános megnevezés egy dunaújvárosi TV-re? A DSTV mozaikszót nehéz másképp értelmezni, minthogy az maga a DSTV, amelynek adása ezzel a mozaikszót tartalmazó logóval jelenik meg, honlapja a dstv.hu és még a műsoraik gyártásánál használatos mikrofonokon is a DSTV betűk szerepelnek ilyen sorrendben. Azzal védekezni, hogy a közbeszerzési anyagot az önkormányzat által megbízott cég készítette el, felesleges, mert a kiírásban világosan szerepel: „Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért”. Az ajánlattevő pedig nem más, mint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Nem mellesleg a Médiahatóság szerint a DSTV igenis egyezik a DS Média Kft.-vel, tekintve, hogy a műsorszolgáltatási jog nem átruházható. Az meg már csak hab a tortán, hogy a részletes kiírásba iránymutatóként pont a DSTV aktuális műsorrendjét tették be példaként. A korábban a Lokál hetilapnál is feltűnő Vargáról, majd, mint a jobbikos Pintér Tamás választási kampány kiadványának szerkesztőjéről, illetve a vasmű magazinjának egykori beszállítójáról az önkormányzati választás éjszakáján Barta Endre, azóta kinevezett jobbikos humán alpolgármester arról értekezett a Facebook-profilján, hogy ez az ember a helyi média nagy szakértője, a remény, a megváltó, akiben ennek az önkormányzati szegmensnek a megtisztító, feddhetetlen garanciáját látja.

Miért jó, ami nem jó?

A nyílt közbeszerzési kiírás szövegét tovább olvasva jön a következő passzus: „Dunaújváros Megyei Jogú Város az elmúlt években Médiaház néven sikeresen üzemeltette az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények, vállalatok kommunikációjának összehangolását. A médiaház fogalomként értelmezhető, mely a kommunikáció, továbbá a lentebb megjelölt médiarendszerben részt vevő médiafelületek összehangolását jelenti”. A közbeszerzés elindítója az önkormányzat, fizeti majd az egészet, így nem hinnénk, hogy ezt a szöveget tartalmilag nem hagyták jóvá a döntéshozók. Azok az emberek, akik korábban az ellenzék soraiban ülve kígyót-békát hánytak erre a Médiaházra, de azt sosem ejtették ki a szájukon, hogy sikeresen működött. Még most sem, amikor már ők irányítják. Jó példa erre, hogy egyik hozzájuk tartozó médium sem számolt be erről a közbeszerzési eljárásról, a felületek nagyszerűségéről és az odaítélendő összeg adekvátságáról.

Te, kell ez nekünk?

„Egykoron” a sokkal komplexebb önkormányzati médiahálózat bölcsőjénél Pintér Tamás, akkor még mint önkormányzati képviselő egy viccnek aposztrofálta a kezdeményezést, felesleges pénzkidobásról beszélt, és nem értette az egész szükségességét. Az új hasonló anyagi feltételekkel bíró, ámbár spektrumát tekintve keskenyebb volumenű rendszerre pedig a névvel szóló szavazáson székéből csak felállva, de igennel voksolt. Felmerül a jogos kérdés, hogy ebben a pandémia sújtotta időben a városvezetésnek tényleg a milliárdba kerülő lakájmédia gründolása az egyik legszükségesebben elvégzendő feladata? Sajnálja a koronavírus elleni védekezéshez a kormányzat részére – egyébként minden önkormányzattól – átcsoportosított gépjárműadót – ez Dunaújváros esetében 120 millió forint –, miközben annak többszörösét költi propagandára.

A választ fogalmazza meg mindenki magában…